Haberler Yaşam Haberleri FENERBAHÇE AVRUPA SAHNESİNDE! Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 23.9.2025 08:14

FENERBAHÇE AVRUPA SAHNESİNDE! Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi’nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, zorlu bir deplasmana gidiyor. Sarı-lacivertli ekip, Hırvatistan’ın köklü kulüplerinden Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Taraftarlar, bu kritik mücadelede takımların sahaya hangi kadrolarla çıkacağını merak ediyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği konular ise maçın tarihi, saati ve hangi kanalda yayınlanacağı. İşte UEFA Avrupa Ligi Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı yayın detayları...

FENERBAHÇE AVRUPA SAHNESİNDE! Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, gruptaki zorlu rakibi Dinamo Zagreb karşısında ilk ciddi sınavına çıkıyor. Tüm Türkiye'de milyonlarca futbolsever, bu mücadeleyi ekran başından izlemek için sabırsızlanıyor. Maçın günü, saati ve yayın kanalı şimdiden en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Dinamo Zagreb - Fenerbahçe karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi fikstürüne göre Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Sarı-lacivertliler, deplasmanda alacakları galibiyetle gruptan çıkma yolunda avantaj yakalamak istiyor.

Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı 24 Eylül Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak.

DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin en çok araştırdığı konulardan biri de Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçının yayın bilgisi oldu. Avrupa kupası karşılaşmaları genellikle ulusal kanallar ve dijital platformlar üzerinden futbolseverlerle buluşuyor.

UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak bu kritik maç TRT 1 ekranlarından izleyenler ile buluşacak.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynanacak Dinamo Zagreb - Fenerbahçe karşılaşmasını, Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jerome Brisard yönetecek.

Brisard'ın yardımcılıklarını Alexis Auger ve Erwan Finjean yapacak. Öte yandan mücadelenin dördüncü hakemi ise Thomas Leonard oldu.

VAR koltuğunda ise Bastien Dechepy, AVAR'da Nicolas Rainville yer alacak.

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI TAKVİMİ

1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE

2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE

3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART

4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE

5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC

6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE

7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA

8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE

ARKADAŞINA GÖNDER
FENERBAHÇE AVRUPA SAHNESİNDE! Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz