FENERBAHÇE AVRUPA SAHNESİNDE! Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, gruptaki zorlu rakibi Dinamo Zagreb karşısında ilk ciddi sınavına çıkıyor. Tüm Türkiye'de milyonlarca futbolsever, bu mücadeleyi ekran başından izlemek için sabırsızlanıyor. Maçın günü, saati ve yayın kanalı şimdiden en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Dinamo Zagreb - Fenerbahçe karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda oynanacak?