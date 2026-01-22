FENERBAHÇE AVRUPA SAHNESİNDE! Fenerbahçe - Aston Villa maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi?

Fenerbahçe ile Aston Villa, 49 yıl sonra yeniden karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler, geçmişte UEFA maçlarında mağlup olduğu rakibi karşısında bu kez galibiyetle ilk üstünlüğünü hedefliyor. Avrupa sahnesinde oynadığı 6 maçta 11 puan toplayan Fenerbahçe 12. sırada yer alırken, Aston Villa 5 galibiyetle sıralamadaki yerini aldı. Mücadele öncesinde Fenerbahçe Aston Villa maçı hangi kanalda ve UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maçı yayın bilgileri merak ediliyor.
FENERBAHÇE - ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi 7'nci hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Aston Villa, 22 Ocak Perşembe günü saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.
FENERBAHÇE'DE KADRO EKSİKLİĞİ
Sarı lacivertlilerde sol bekler Archie Brown ve Levent Mercan sakatlıkları nedeniyle Aston Villa karşısında görev yapamayacak. Edson Alvarez ve Youssef En-Nesyri ise takıma dönmüş durumda. Devre arası transferleri Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve kaleci Mert Günok ise kadroda yer almayacak.
En-Nesyri Özel İzinli
Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Youssef En-Nesyri, özel izni nedeniyle Aston Villa maçında forma giymeyecek.
Jhon Duran Forma Giyebilecek
Kolombiyalı oyuncu Jhon Duran'ın Ferencvaros maçında kırmızı kart nedeniyle aldığı 2 maçlık ceza, yapılan itirazın ardından 1 maça düşürüldü. Duran, Norveç'te Brann karşısında forma giyememişti; Aston Villa mücadelesinde sahada olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, İsmail, Fred, Talisca, Asensio, Kerem, Duran
Aston Villa: Bizot, Lindelöf, Konsa, Torres, Digne, Tielemans, Bogarde, Guessand, Rogers, Bundia, Watkins