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Giriş Tarihi: 27.11.2023 11:03

Fenerbahçe başantrenörü “Türkiye’yi çok severim” dedi, takipsizlik aldı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Dimitris Itoudis’in 1 Haziran'da Türk milleti ve komşusuna park yeri kavgası nedeniyle hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturmada karar verildi. Komşusunun kendisine tahsis edilen yere aracını park etmesi sebebiyle adliyelik olan antrenör, “Türkleri ve Türkiye’yi çok severim. Türk halkına hakaret etmem söz konusu değildir. Beni tanıyan herkes bilir” dedi. Savcılık takipsizlik kararı verdi.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Fenerbahçe başantrenörü “Türkiye’yi çok severim” dedi, takipsizlik aldı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı başantrenörü Dimitris Itoudis hakkında "hakaret" suçundan yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Komşusuyla park yeri kavgasının ardından şüpheli olan baş antrenörün verdiği ifade ve savcılığın nihai kararı belli oldu.

"TÜRK MİLLETİNE VE BANA HAKARET ETTİ"

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı başantrenörü Dimitris Itoudis'i komşusu Mehmet Akıl ile karşı karşıya getiren olay 1 Haziran günü İstanbul Kadıköy'de yaşandı. İddiaya göre Mehmet Akıl, gece saatlerinde aracını yanlış yere park ettiği ve çekmesi gerektiği söylenerek güvenlik tarafından uyandırıldı. Otoparka inen Akıl, siteye yeni taşınması nedeniyle otopark yerini bilmediğini ve hemen aracını çekeceğini söyledi. Ancak Itoudis'in Türk milletine ve kendisine hakaret ettiğini belirten Akıl şikayette bulundu.

"HEP BENİM ALANIMI İŞGAL ETTİ"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veren Dimitris Itoudis, Türkleri ve Türkiye'yi çok sevdiğini söyleyerek cümlelerine başladı. Olay günü maçtan döndüğünü ve otoparkta kendisine tahsis edilen yere bir aracın park ettiğini gördüğünü söyledi. Aynı aracın daha önce de kendisine tahsis edilen alanı işgal ettiğini söyleyen Itoudis, "Güvenliklere şahsın aracını çekmesini söyledim. Geldiğinde, neden bu şekilde aracını sürekli olarak benim park alanıma park ettiğini sordum. Kendisi de eşi ile çocuğu ile alakalı aciliyetinin olduğu, boş bulduğu yere park ettiğini söyledi. Daha önce defalarca kez bu şekilde hareket ettiği için ben kendisinin sözlerine inanmadım ve uyardım" dedi.

"ÜLKEYİ VE İNSANLARINI SEVERİM, HERKES BİLİR"

Yaptığı uyarının ardından sözlü tartışma yaşadıklarını belirten Itoudis, "Kesinlikle hakaret etmedim. Hatta aracımı park ettikten sonra aynı asansöre bindik, kendisi benden özür diledi. Başta da ifade ettiğim gibi ben bu ülkeyi ve ülkenin insanlarını severim. Türk halkına da hakaret etmem söz konusu değildir. Ben bu ülkede çalışan ve bu ülkenin en önemli basketbol kulüplerinden birinde görev yapan bir şahısım. Hem ülkeyi sevmemden hem de bulunduğum makamdan dolayı hakaret etmem söz konusu olamaz. Benim böyle bir karakterde olmadığımı kamuoyu ve beni şahsen tanıyan herkes de bilir" diye konuştu.

SAVCILIKTAN TAKİPSİZLİK KARARI

Savcılık tanık olarak ifadesi alınan güvenlik görevlisinin de suça konu hakaretin edildiğine yönelik bir duyumu olmadığını belirtti. Itoudis hakkında "hakaret" suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

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Fenerbahçe başantrenörü “Türkiye’yi çok severim” dedi, takipsizlik aldı
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