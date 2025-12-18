MAÇ BAŞLADI! Olimpia Milano - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

EuroLeague'de oynadığı 16 maçta dokuz galibiyeti olan Emporio Armani Milan, puan cetvelinin 10. sırasında yer alıyor. Son olarak evinde Real Madrid'i konuk eden İtalya temsilcisi, rakibini 89-82'lik skorla mağlup etti. Emporio Armani Milan'da Marko Guduric 22, Zach Leday 14, Armoni Brooks 13, Quinn Ellis ve Shavon Shields 10'ar sayı ile oynadı.