FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI: Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'de son şampiyon Fenerbahçe Beko, ligin iddialı ekiplerinden Partizan'a karşı deplasmanda önemli bir sınav verecek. 11 haftalık süreçte 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle orta sıralarda yer alan temsilcimiz, kritik bir virajı dönmek istiyor. Partizan deplasmanında alınacak bir galibiyet, Fenerbahçe Beko'nun moralini yükselterek ligdeki hedeflerine ulaşmasında büyük önem taşıyacak. İşte, Fenerbahçe basketbol maçı hakkında detaylar: