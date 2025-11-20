Haberler Yaşam Haberleri FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI: Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 20.11.2025 15:07

FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI: Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Beko, 12. haftada zorlu bir deplasmana çıkıyor. Sarı-Lacivertli ekip, Sırbistan'da Partizan'ın konuğu olacak. Geçtiğimiz hafta Anadolu Efes'in Barcelona'yı konuk ettiği heyecanın hemen ardından, Fenerbahçe Beko'nun Belgrad'da alacağı sonuç merakla bekleniyor. Peki, Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI: Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'de son şampiyon Fenerbahçe Beko, ligin iddialı ekiplerinden Partizan'a karşı deplasmanda önemli bir sınav verecek. 11 haftalık süreçte 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle orta sıralarda yer alan temsilcimiz, kritik bir virajı dönmek istiyor. Partizan deplasmanında alınacak bir galibiyet, Fenerbahçe Beko'nun moralini yükselterek ligdeki hedeflerine ulaşmasında büyük önem taşıyacak. İşte, Fenerbahçe basketbol maçı hakkında detaylar:

PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Partizan ile Fenerbahçe Beko arasındaki Turkish Airlines EuroLeague 12. hafta karşılaşmasının bilgileri:

Bilgi Detay
Organizasyon THY EuroLeague - 12. Hafta
Maç Partizan (Sırbistan) - Fenerbahçe Beko
Tarih 21 Kasım 2025 Cuma
Saat 22.30 TSİ (Türkiye Saati ile)
Yer Belgrad Arena, Belgrad / Sırbistan

PARTİZAN - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague maçları S Sport ekranlarından canlı takip ediliyor.

TAKIMLARDA SON DURUM

Fenerbahçe Beko: Geride kalan 11 haftada 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak haftaya 10. sırada girdi.

Partizan: Zorlu atmosferiyle bilinen Belgrad Arena'da oynayacak olan Sırp ekibi, bu karşılaşmada taraftarının gücünü arkasına almayı hedefliyor. Partizan 7 mağlubiyet 4 galibiyetle sıralamanın sonlarında yer alıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI: Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz