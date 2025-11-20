FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI: Partizan - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'de son şampiyon Fenerbahçe Beko, ligin iddialı ekiplerinden Partizan'a karşı deplasmanda önemli bir sınav verecek. 11 haftalık süreçte 6 galibiyet ve 5 mağlubiyetle orta sıralarda yer alan temsilcimiz, kritik bir virajı dönmek istiyor. Partizan deplasmanında alınacak bir galibiyet, Fenerbahçe Beko'nun moralini yükselterek ligdeki hedeflerine ulaşmasında büyük önem taşıyacak. İşte, Fenerbahçe basketbol maçı hakkında detaylar:
Partizan ile Fenerbahçe Beko arasındaki Turkish Airlines EuroLeague 12. hafta karşılaşmasının bilgileri:
|Bilgi
|Detay
|Organizasyon
|THY EuroLeague - 12. Hafta
|Maç
|Partizan (Sırbistan) - Fenerbahçe Beko
|Tarih
|21 Kasım 2025 Cuma
|Saat
|22.30 TSİ (Türkiye Saati ile)
|Yer
|Belgrad Arena, Belgrad / Sırbistan
Fenerbahçe Beko: Geride kalan 11 haftada 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak haftaya 10. sırada girdi.
Partizan: Zorlu atmosferiyle bilinen Belgrad Arena'da oynayacak olan Sırp ekibi, bu karşılaşmada taraftarının gücünü arkasına almayı hedefliyor. Partizan 7 mağlubiyet 4 galibiyetle sıralamanın sonlarında yer alıyor.