Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta? FENER EFES CANLI İZLE
Giriş Tarihi: 28.9.2022 14:08 Son Güncelleme: 28.9.2022 14:08

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta? FENER EFES CANLI İZLE

Cumhurbaşkanlığı Kupası için Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes karşı karşıya! Geçen senenin kupa sahibi sarı lacivertlilerin karşısında Türkiye Kupası sahibi lacivert beyazlılar mücadele edecek. Kıran kırana geçecek basketbol maçı için nefesler tutuldu. Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. Peki, Fenerbahçe Anadolu Efes maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, FB Efes maçı canlı izle ekranı ve bilet fiyatları…

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta? FENER EFES CANLI İZLE

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası için gerçekleşiyor. Kupanın rekoru Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşısında ter dökecek. Fener Efes maçı canlı izle ekranı ile takip edilecek karşılaşma için bilet fiyatları da gündemdeki yerini aldı. Maçı kaçırmak istemeyenler Fenerbahçe Efes maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar…

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Covid-19 salgını sebebiyle son iki yıldır düzenlenemeyen Cumhurbaşkanlığı Kupası, iki yıllık aranın ardından tekrar düzenleniyor.

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, bu yıl 36.'sı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı, 28 Eylül 2022 Çarşamba saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı, TRT Spor ekranlarında naklen yayınlanacak.

Müsabakayı hakemler Can Mavisu, Erşan Kartal ve Hüseyin Çelik yönetecek.

Canlı yayın için...

TRT Spor canlı izle için:

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Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta? FENER EFES CANLI İZLE
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