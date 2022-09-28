Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Anadolu Efes basket maçı ne zaman, saat kaçta? FENER EFES CANLI İZLE

Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı 36. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası için gerçekleşiyor. Kupanın rekoru Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko karşısında ter dökecek. Fener Efes maçı canlı izle ekranı ile takip edilecek karşılaşma için bilet fiyatları da gündemdeki yerini aldı. Maçı kaçırmak istemeyenler Fenerbahçe Efes maçı hangi kanalda sorusuna yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar…