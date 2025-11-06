Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Beko - ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? THY EuroLeague 9. hafta
Giriş Tarihi: 6.11.2025 11:13

Türk basketbolunun Avrupa'daki güçlü temsilcisi Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de kritik bir mücadeleye çıkıyor. Ligin en zorlu fikstürlerinden birini geride bırakan Sarı-Lacivertliler, lig aşamasının 9. hafta maçında Fransız ekibi LDLC ASVEL'i İstanbul'da ağırlayacak.Fenerbahçe Basketbol Takımı için bu karşılaşma, iç saha avantajını korumak adına büyük önem taşıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, ligin 9. haftasında Fransız temsilcisi LDLC ASVEL ile karşı karşıya geliyor. Başantrenör Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Sarı-Lacivertli ekip, taraftarının da desteğiyle Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda mutlak galibiyet için sahaya çıkacak. İşte, Fenerbahçe EuroLeague maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal:

FENERBAHÇE BEKO - LDLC ASVEL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko'nun Turkish Airlines EuroLeague lig aşaması dokuzuncu hafta maçı için heyecan dorukta. Fenerbahçe Beko - LDLC ASVEL maçı 6 Kasım (bugün) oynanacak. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - LDLC ASVEL MAÇI HANGİ KANALDA?

S Sport'tan canlı yayınlanacak mücadeleyi Milan Nedovic (Slovenya), Carlos Cortes (İspanya) ve Tomasz Trawicki (Polonya) hakem üçlüsü yönetecek.

EuroLeague 2025-26 sezonunda oynadığı sekiz maçta üç galibiyeti bulunan Fenerbahçe Beko, son olarak 30 Ekim'de Real Madrid'e konuk oldu. Sahadan 84-58'lik skorla mağlup ayrılan temsilcimiz Wade Baldwin 14, Armando Bacot ve Talen Horton-Tucker 10'ar sayı ile oynadı.

EuroLeague'de oynadığı sekiz maçta iki galibiyeti bulunan LDLC Asvel puan cetvelinin son sırasında yer alıyor.

30 Ekim'de Litvanya'da Zalgiris Kaunas'a konuk olan LDLC Asvel, rakibine 96-59'luk skorla mağlup olurken, Glynn Watson 14 sayı ile oynadı.

