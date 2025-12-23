FB EUROLEAGUE 18.HAFTA MAÇI! Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonunda heyecan devam ediyor. Ligde geride kalan 17 haftada 10 galibiyetle üst sıralarda yer alan Fenerbahçe Beko, 18. hafta mücadelesinde dişli rakibi Barcelona'yı ağırlıyor. İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan karşısında alınan 87-72'lik galibiyetle moral depolayan Sarı-Lacivertliler, sahasındaki yenilmezlik serisini bu akşam da korumak istiyor. Barcelona ise son maçlardaki yükselişini İstanbul'da da devam ettirme peşinde. Basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek bu büyük kapışmanın detayları şöyle: