Haberler Yaşam Haberleri FB EUROLEAGUE 18.HAFTA MAÇI! Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 23.12.2025 19:03

EuroLeague'in 18. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Avrupa basketbolunun en güçlü ekiplerinden Barcelona’yı konuk ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak bu dev mücadele, zirve takibi açısından kritik bir öneme sahip. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Sarı-Lacivertliler, taraftarı önünde İspanyol devini devirerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın tüm detayları.

Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonunda heyecan devam ediyor. Ligde geride kalan 17 haftada 10 galibiyetle üst sıralarda yer alan Fenerbahçe Beko, 18. hafta mücadelesinde dişli rakibi Barcelona'yı ağırlıyor. İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan karşısında alınan 87-72'lik galibiyetle moral depolayan Sarı-Lacivertliler, sahasındaki yenilmezlik serisini bu akşam da korumak istiyor. Barcelona ise son maçlardaki yükselişini İstanbul'da da devam ettirme peşinde. Basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek bu büyük kapışmanın detayları şöyle:

FENERBAHÇE BEKO - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

EuroLeague 18. hafta mücadelesinin takvimi şu şekilde açıklandı:

Detay Bilgi
Organizasyon EuroLeague (18. Hafta)
Maç Fenerbahçe Beko - Barcelona
Tarih (Ne Zaman) 23 Aralık 2025 Salı (Bugün)
Saat (Saat Kaçta) 20:45
Stadyum Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Barcelona mücadelesi S Sport ekranlarından canlı yayımlanacak.

Fenerbahçe Beko, haftaya 5. sırada girerken; Barcelona da zirve ortağı olma yolunda kritik bir virajda bulunuyor.

Fenerbahçe Başantrenörü Sarunas Jasikevicius maç öncesini şöyle değerlendirdi:

"Şu anda EuroLeague'deki en zor takımla karşılaşacağız. Çok iyi basketbol oynuyorlar. Savunmada büyük gelişme gösterdiler ve çok tecrübeliler. Özellikle dış oyuncularda; Satoransky, Punter, Laprovittola, Brizuela gibi isimler maç sonucuna doğrudan etki edebiliyorlar. Kesinlikle EuroLeague'in en iyi koç ekiplerinden birine sahipler."

