Fenerbahçe Beko Baskonia maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe Beko Baskonia basket maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Baskonia maçı hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi soruları yanıt aramaya başladı. THY EuroLeague'de oldukça başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe Beko, 14. Hafta maçında sahasında İspanyol ekibi Cazoo Baskonia ile mücadele edecek. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen basketbol severler, Fenerbahçe Beko Baskonia canlı izle ekranı için arama motorlarına yöneldi. Puan durumunda ilk sırada oturan sarı lacivertliler şampiyonluğa emin adımlarla yürüyor. Peki, Fenerbahçe Beko Baskonia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair detaylar…
Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'in çift maçlı haftasında kapanışı Baskonia maçıyla yapacak.
İşte, Fenerbahçe Beko Baskonia basket maçı canlı yayın kanalı, saati ve karşılaşmanın tüm detayları...
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak Fenerbahçe Beko Baskonia maçı, S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.
Karşılaşmayı Borys Ryzhyk (Ukrayna), Gytis Vilius (Litvanya), Milan Nedovic (Slovenya) hakem üçlüsü yönetecek.
Takımımız, Turkish Airlines EuroLeague'deki son maçında 13 Aralık Salı günü Atina'da Olympiacos'a konuk oldu. Fenerbahçe Beko, rakibine 94-67 mağlup olarak 13. maçında üçüncü yenilgisini aldı. Fenerbahçe Beko'da Carsen Edwards 13, İsmet Akpınar 11, Nick Calathes 10 sayı üretti.
Ekibimiz, son resmi maçına ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde çıktı. 11 Aralık Pazar günü Türk Telekom'u konuk eden Fenerbahçe Beko, rakibine 75-82 yenilerek, onuncu maçında ilk mağlubiyetini aldı. Fenerbahçe Beko'da Johnathan Motley 16, Nigel Hayes-Davis ve Marko Guduric 12'şer sayı üretti.
Fenerbahçe Beko'da tedavi süreçleri devam eden Nemanja Bjelica, Scottie Wilbekin ve Johnathan Motley bu maçta forma giyemeyecek. Dyshawn Pierre ve Tarık Biberovic ise takımla çalışmalara başladı.