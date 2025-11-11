Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euroleague 10.hafta maçı!
Giriş Tarihi: 11.11.2025 13:28

Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euroleague 10.hafta maçı!

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’in 10. haftasında Maccabi Tel Aviv ile Almanya’nın Münih şehrinde karşı karşıya gelecek. Son 2 sezonda Maccabi Rapyd’i Litvanya’da ağırlayan sarı lacivertliler, her iki maçı da kazanmayı başarmıştı. Peki, Fenerbahçe Beko – Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte Euroleague maçına dair detaylar...

Valencia ve Real Madrid deplasmanlarından mağlubiyetle dönen sarı-lacivertliler, sahasında LDLC ASVEL karşısında 81-67'lik skorla galip gelerek kötü gidişi durdurmuştu. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki ekip, Almanya'da Maccabi Tel Aviv'i yenerek yeniden galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Beko – Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

FENERBAHÇE BEKO - M. TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

11 Kasım Salı günü (yarın) Almanya'nın Münih şehrinde yer alan SAP Garden'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - M. TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport'tan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE BEKO GALİBİYET PEŞİNDE!

Ligde oynadığı 9 maçta 4 galibiyet ve 5 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, 13. sırada yer alıyor. İsrail ekibi ise 9 haftada 2 galibiyet elde ederken 7 maçtan yenilgiyle ayrıldı ve 19. sırada bulunuyor.
Valencia ve Real Madrid deplasmanlarında kaybeden sarı-lacivertli ekip, sahasında LDLC ASVEL'i 81-67 mağlup ederek yenilgi serisini sonlandırmıştı. Sarunas Jasikevicius'un ekibi, Almanya'da kazanarak yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.
Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında bir sonraki karşılaşmasını 13 Kasım Perşembe günü bir diğer İsrail temsilcisi Hapoel IBI ile Almanya'nın Münih kentinde oynayacak.


Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euroleague 10.hafta maçı!
