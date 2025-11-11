Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euroleague 10.hafta maçı!

FENERBAHÇE BEKO GALİBİYET PEŞİNDE!

Ligde oynadığı 9 maçta 4 galibiyet ve 5 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, 13. sırada yer alıyor. İsrail ekibi ise 9 haftada 2 galibiyet elde ederken 7 maçtan yenilgiyle ayrıldı ve 19. sırada bulunuyor.

Valencia ve Real Madrid deplasmanlarında kaybeden sarı-lacivertli ekip, sahasında LDLC ASVEL'i 81-67 mağlup ederek yenilgi serisini sonlandırmıştı. Sarunas Jasikevicius'un ekibi, Almanya'da kazanarak yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında bir sonraki karşılaşmasını 13 Kasım Perşembe günü bir diğer İsrail temsilcisi Hapoel IBI ile Almanya'nın Münih kentinde oynayacak.



