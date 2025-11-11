Fenerbahçe Beko - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Euroleague 10.hafta maçı!

Valencia ve Real Madrid deplasmanlarından mağlubiyetle dönen sarı-lacivertliler, sahasında LDLC ASVEL karşısında 81-67'lik skorla galip gelerek kötü gidişi durdurmuştu. Sarunas Jasikevicius yönetimindeki ekip, Almanya'da Maccabi Tel Aviv'i yenerek yeniden galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Beko – Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…
11 Kasım Salı günü (yarın) Almanya'nın Münih şehrinde yer alan SAP Garden'da oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
Ligde oynadığı 9 maçta 4 galibiyet ve 5 yenilgi alan Fenerbahçe Beko, 13. sırada yer alıyor. İsrail ekibi ise 9 haftada 2 galibiyet elde ederken 7 maçtan yenilgiyle ayrıldı ve 19. sırada bulunuyor.
Valencia ve Real Madrid deplasmanlarında kaybeden sarı-lacivertli ekip, sahasında LDLC ASVEL'i 81-67 mağlup ederek yenilgi serisini sonlandırmıştı. Sarunas Jasikevicius'un ekibi, Almanya'da kazanarak yeniden galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.
Fenerbahçe Beko, çift maç haftasında bir sonraki karşılaşmasını 13 Kasım Perşembe günü bir diğer İsrail temsilcisi Hapoel IBI ile Almanya'nın Münih kentinde oynayacak.