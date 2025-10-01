Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2025/26 EuroLeague heyecanı başladı!

EuroLeague'de heyecan başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, güçlü kadrosuyla bu sezon da iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası ile açan sarı lacivertlilerde başantrenör Sarunas Jasikevicius ve kaptan Melih Mahmutoğlu yeniden gözlerini kupaya çevirdiklerini aktardı. Basketbolseverler ise "Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.