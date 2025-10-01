Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2025/26 EuroLeague heyecanı başladı!
Giriş Tarihi: 1.10.2025 10:05

Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 2025/26 EuroLeague heyecanı başladı!

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague’in ilk haftasında Fransız temsilcisi Paris Basketbol ile karşı karşıya geliyor. Basketbolseverler, maçın saati ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşmadan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Peki Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EuroLeague'de heyecan başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, güçlü kadrosuyla bu sezon da iddialı bir performans sergilemeyi hedefliyor. Sezonu Cumhurbaşkanlığı Kupası ile açan sarı lacivertlilerde başantrenör Sarunas Jasikevicius ve kaptan Melih Mahmutoğlu yeniden gözlerini kupaya çevirdiklerini aktardı. Basketbolseverler ise "Fenerbahçe Beko – Paris Basketbol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor.

FENERBAHÇE BEKO - PARİS BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de ilk hafta Paris Basketbol ile kozlarını paylaşacak. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşmada sarı-lacivertliler, taraftar desteğini de arkasına alarak galibiyet hedefliyor.

1 Ekim Çarşamba günü oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE BEKO - PARİS BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague maçları S Sport ekranlarından canlı takip ediliyor.

GÜNÜN EUROLEAGUE MAÇLARI

20.30 Monaco - Zalgiris

20.45 Fenerbahçe - Paris

21.00 Lyon - Valencia

