FENERBAHÇE BEKO’DA EUROLEAGUE HEYECANI! Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de oynadığı 10 maçta beş galibiyeti bulunuyor. Son olarak 11 Kasım'da SAP Garden'da Maccabi Rapyd Tel Aviv ile karşılaştı ve rakibini 84-75'lik skorla mağlup etti. Wade Baldwin 17, Devon Hall 15, Talen Horton-Tucker 13 ve Bonzie Colson 12 sayı ile çift haneli skor üretti.