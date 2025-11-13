FENERBAHÇE BEKO’DA EUROLEAGUE HEYECANI! Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun zirvesi THY EuroLeague'de 11. hafta heyecanı parkelere taşınıyor. Sezona istikrarlı bir başlangıç yapmaya çalışan ve üst sıraları hedefleyen Fenerbahçe Beko, çift maç haftasının ikinci sınavında gücünü Hapoel Tel Aviv karşısında test edecek. Temsilcimizin bu kritik karşılaşmadan galibiyetle ayrılması, itici bir güç olacak. Fenerbahçe Beko - Hapoel Tel Aviv maçı saati ve canlı yayın kanalı:
Fenerbahçe Beko ve Hapoel Tel Aviv arasındaki EuroLeague karşılaşmasına ait tüm detaylar kesinleşti:
|Bilgi
|Detay
|Organizasyon
|THY EuroLeague (11. Hafta)
|Rakip
|Hapoel Tel Aviv
|Tarih
|13 Kasım 2025, Perşembe
|Saat
|22:00
Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de oynadığı 10 maçta beş galibiyeti bulunuyor. Son olarak 11 Kasım'da SAP Garden'da Maccabi Rapyd Tel Aviv ile karşılaştı ve rakibini 84-75'lik skorla mağlup etti. Wade Baldwin 17, Devon Hall 15, Talen Horton-Tucker 13 ve Bonzie Colson 12 sayı ile çift haneli skor üretti.
EuroLeague'de oynadığı 10 maçta sekiz galibiyeti bulunan Hapoel, puan cetvelinin ilk sırasında yer alıyor. Son olarak 11 Kasım'da konuk ettiği Baskonia'yı 114-89'luk skorla mağlup eden Hapoel'de Elijah Bryant 24, Chris Jones ve Antonio Blakeney ise 15'er sayı ile oynadı.