Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda!

Fenerbahçe, Benfica ile eşleşti. Eleme turunda Nice'i eleyen rakip takım Feyenoord'u eleyen temsilcimiz ile ilk maçını Kadıköy'de oynayacak. Jose Mourinho'nun öğrencileri turu geçerek Devler Ligi'ne adını yazdırmak istiyor. Peki; Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?