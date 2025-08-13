Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda!

Fenerbahçe, Benfica ile eşleşti. Eleme turunda Nice'i eleyen rakip takım Feyenoord'u eleyen temsilcimiz ile ilk maçını Kadıköy'de oynayacak. Jose Mourinho'nun öğrencileri turu geçerek Devler Ligi'ne adını yazdırmak istiyor. Peki; Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile karşılaşan Fenerbahçe deplasmandaki ilk maçta 2-1 geriye düşmüştü. Geçtiğimiz akşam evinde rövanşa çıkan sarı lacivertliler rakibi 5-2 skorla geçti ve adını play-off turuna yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında oynanacak Fenerbahçe - Benfica maçı Şükrü Saraçoğlu'nda 20 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Fenerbahçe'nin Benfica karşısındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının TRT 1 ekranlarından yayımlanması bekleniyor.
Eşleşmenin ikinci maçı olarak Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ise deplasmanda 27 Ağustos 2025 tarihinde oynanacak. Maç TSİ 22.00'de başlayacak.