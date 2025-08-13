Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda!
Giriş Tarihi: 13.8.2025 07:46

Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda eşleştiği Feyenoord'u evinde 5-2 ile geçti. Deplasmandaki maçta geriye düşen sarı lacivertliler geçtiğimiz akşam evinde çıktığı 2. maçta tur biletini kaptı. Play-off turunda Benfica ile eşleşen sarı lacivertli ekibin yeni hedefi için çok zamanı yok. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak turun ilk maçında temsilcimiz evinde avantaj arayacak. Peki; Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak?

Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda!

Fenerbahçe, Benfica ile eşleşti. Eleme turunda Nice'i eleyen rakip takım Feyenoord'u eleyen temsilcimiz ile ilk maçını Kadıköy'de oynayacak. Jose Mourinho'nun öğrencileri turu geçerek Devler Ligi'ne adını yazdırmak istiyor. Peki; Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FENERBAHÇE EVİNDE TUR BİLETİNİ ALDI!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile karşılaşan Fenerbahçe deplasmandaki ilk maçta 2-1 geriye düşmüştü. Geçtiğimiz akşam evinde rövanşa çıkan sarı lacivertliler rakibi 5-2 skorla geçti ve adını play-off turuna yazdırdı.

Nice karşısında iki maçı da 2-0 skorla kazanan Benfica da Fenerbahçe'nin rakibi oldu. Şimdi sırada UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turları var.

İşte, temsilcimizin Devler Ligi maç takvimi:

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında oynanacak Fenerbahçe - Benfica maçı Şükrü Saraçoğlu'nda 20 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - BENFİCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe'nin Benfica karşısındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının TRT 1 ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

Eşleşmenin ikinci maçı olarak Benfica - Fenerbahçe rövanş maçı ise deplasmanda 27 Ağustos 2025 tarihinde oynanacak. Maç TSİ 22.00'de başlayacak.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz