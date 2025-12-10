Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası 1. Hafta maç programı
Giriş Tarihi: 10.12.2025 16:41

Fenerbahçe ve Beşiktaş, bu kez Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) grup aşamasında karşı karşıya geliyor. Büyük derbinin tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal, futbolseverler tarafından merakla bekleniyordu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan son açıklamaya göre, ZTK grup maçlarının ilk haftasında oynanacak bu dev mücadele için geri sayım başladı. İşte Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak sorularının yanıtları:

Süper Lig'deki kıyasıya rekabetin yanı sıra, Ziraat Türkiye Kupası da grup aşamasında eşine az rastlanır bir derbi heyecanına sahne olacak. Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek bu önemli karşılaşma, grup aşamasına güçlü bir başlangıç yapmak isteyen her iki takım için de kritik öneme sahip. Değişen ZTK formatında ilk hafta maçları arasında yer alan bu derbi, hem kupadaki iddialarını göstermek hem de moral üstünlüğü sağlamak adına büyük bir fırsat.

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİSİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi açıklamasına göre, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının ilk haftası, unutulmaz bir derbi mücadelesiyle başlıyor. Fenerbahçe - Beşiktaş karşılaşmasının tarihi ve saati şu şekilde netleşti:

Detay Bilgi
Organizasyon Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 1. Hafta
Rakip Fenerbahçe - Beşiktaş
Tarih (Ne Zaman) 23 Aralık 2025 Salı
Saat (Saat Kaçta) 20.30
Stadyum Chobani Stadyumu

FENERBAHÇE - BEŞİKTAŞ DERBİ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe'nin evinde oynanacak derbi maçının yayın kanalının ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor.

ZTK 1. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

17 Aralık Çarşamba:

15.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

18.00 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)

20.30 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor (Papara Park)

18 Aralık Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği-Sipay Bodrum FK (Eryaman)

20.30 Galatasaray- RAMS Başakşehir FK (RAMS Park)

23 Aralık Salı:

15.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK (Kocaeli)

17.30 TÜMOSAN Konyaspor-Hesap.com Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.30 Fenerbahçe-Beşiktaş (Chobani)

24 Aralık Çarşamba:

13.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Aliağa Futbol (Iğdır Şehir)

15.30 Boluspor-Fethiyespor (Bolu Atatürk)

18.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri (Stat belli değil)

20.30 Samsunspor-ikas Eyüpspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

