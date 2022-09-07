Fenerbahçe Dinamo Kiev hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları futbol gündeminde yerini aldı. Grup maçlarına iyi bir başlangıç yapmak isteyen sarı lacivertliler (FB) Jorge Jesus yönetiminde ve yeni transferleri ile hazırlıklarını sürdürüyor. Maça sayılı saatler kala Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusu gündemde. İşte, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı muhtemel 11, maçın yayın saati ve tarihi…
FENERBAHÇE DİNAMO KİEV NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Tarih: 8 Eylül 2022 Perşembe
Saat: 19.45
Yer: Ülker Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu
Hakem: Tamas Bognar (Macaristan)
FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU
Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda şu isimler bulunuyor:
Kaleci: Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat
Savunma: Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Ezgjan Alioski, Luan Peres, Attila Szalai
Orta saha: Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Arda Güler, Enner Valencia, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Miha Zajc, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor
Forvet: Joao Pedro, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi.
JESUS'TAN ŞAŞIRTAN KADRO!
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'de liste dışı kalan oyuncular şaşırttı. Avrupa Ligi grup mücadelesine perşembe günü B Grubu'nda Dinamo Kiev ile oynayacağı maçla başlayacak olan Fenerbahçe, UEFA'ya yeni listeyi gönderdi.
Bruma, Novak ve Lemos'un yanı sıra Serdar Dursun'un liste dışı kalması dikkat çekti. Mich Batshuayi'nin de transfer edilmesinden sonra hücumda düşünülmeyen Serdar Dursun için de Bundesliga'dan teklifler olduğu biliniyor.
Fenerbahçe; sahada lig ve Avrupa mücadelesi verirken, yönetim de elindeki 17 yabancıyı, 14'e düşürmek için yoğun mesaide.
Öncelik UEFA listesine de isimleri yazılmayan Novak, Lemos ve Bruma'da… Uruguaylı Lemos sosyal medya hesaplarından Fenerbahçeli fotoğraflarını silerek ayrılık sinyalini verdi. Novak ise yarın transferin biteceği ülkesi Çekya'da kulüp ararken, sarı-lacivertlilerden de bu sezonki parasının tamamını isteyerek işi zorluyor.