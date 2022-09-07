Fenerbahçe Dinamo Kiev hangi kanalda canlı yayınlanacak? Fenerbahçe Kiev maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi

JESUS'TAN ŞAŞIRTAN KADRO!

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'de liste dışı kalan oyuncular şaşırttı. Avrupa Ligi grup mücadelesine perşembe günü B Grubu'nda Dinamo Kiev ile oynayacağı maçla başlayacak olan Fenerbahçe, UEFA'ya yeni listeyi gönderdi.

Bruma, Novak ve Lemos'un yanı sıra Serdar Dursun'un liste dışı kalması dikkat çekti. Mich Batshuayi'nin de transfer edilmesinden sonra hücumda düşünülmeyen Serdar Dursun için de Bundesliga'dan teklifler olduğu biliniyor.