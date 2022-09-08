Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı izle! Avrupa Ligi Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı canlı yayın izle!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B grubu ilk maçında Dinamo Kiev'i konuk ediyor. Zorlu maçı canlı yayın üzerinden izlemek isteyenler detayları merak ederek "Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.
Avrupa Ligi Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı canlı yayın linki ve ilk 11 bilgileri şöyle;
Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı 8 Eylül 2022 Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak. Mücadele Exxen platformu ekranlarında yayınlanacak.
FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI CANLI İZLE
FENERBAHÇE XI: Altay, Gustavo,Szalai, Peres, Arao, Crespo, Ferdi, Alioski, Rossi, King, Pedro
DİNAMO KIEV XI: Bushchan, Dubinchak, Syrota, Burda, Kedziora, Sydorchuk, Shaparenko, Kabayev, Tsygankov, Buialskyi, Garmash