Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maç takvimi

Giriş Tarihi: 11.11.2025 11:40

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasındaki iddiasını sürdürmek için Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk ediyor! Sarı-Lacivertliler, Kadıköy'de oynanacak bu zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak üst tura çıkma yolunda büyük bir adım atmayı hedefliyor. Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda soruları, tüm futbolseverler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. İşte Fenerbahçe'nin Avrupa macerasındaki kilit karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve canlı yayın bilgileri.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması mücadelesine devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekip, Avrupa'daki 5. hafta karşılaşmasında, Macaristan'ın güçlü temsilcisi Ferençvaroş takımını ağırlayacak. İki takım arasındaki bu kritik randevu, sıralama ve bir üst tura yükselme ihtimali açısından büyük önem taşıyor. Milyonlarca taraftarın gözü kulağı bu maçta olacak. İşte futbol tutkunlarının gündeminden düşmeyen Fenerbahçe - Ferencvaros maçına dair tüm detaylar.

FENERBAHÇE - FERENÇVAROŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Kadıköy'deki atmosferi arkasına alarak Avrupa'daki yolculuğuna devam etmeyi planlıyor. Fenerbahçe ile Ferencvaros arasındaki UEFA Avrupa Ligi 5. hafta mücadelesi, 27 Kasım 2025 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - FERENCVAROS MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadeleye, Fenerbahçe'nin evi olan İstanbul'daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak. Karşılaşmanın TRT 1 ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC

6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE

7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA

8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE

