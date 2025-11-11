Fenerbahçe - Ferençvaroş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe maç takvimi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması mücadelesine devam ediyor. Sarı-Lacivertli ekip, Avrupa'daki 5. hafta karşılaşmasında, Macaristan'ın güçlü temsilcisi Ferençvaroş takımını ağırlayacak. İki takım arasındaki bu kritik randevu, sıralama ve bir üst tura yükselme ihtimali açısından büyük önem taşıyor. Milyonlarca taraftarın gözü kulağı bu maçta olacak. İşte futbol tutkunlarının gündeminden düşmeyen Fenerbahçe - Ferencvaros maçına dair tüm detaylar.