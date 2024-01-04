Fenerbahçe Giresunspor’a yenilince cinayet işlemişti: Görme engelli sporcunun cezası açıklandı!

'ÖLDÜRME KASTI OLSA KAÇARDI'

Duruşmada son savunma için söz alan Öner'in avukatı Cem Atlı, müvekkilinin yüzde 90 görme engelli olduğuna dikkat çekerek, "Müvekkilim öncesinde arkadaşları ile bir husumet yaşamamıştır. Geçmişe dayalı bir arkadaşlıkları vardır. Olay günü, onlarla beraber eğlenmek için bir araya gelmiş, tartışma esnasında küfürleşmeye varılması sonucunda, maktul ve müşteki tarafından saldırıya uğramıştır. Kendisinden irice ve fazla sayıda olan kişilere karşı, kendini savunmak zorunda kalmıştır. Müvekkilimin kendisini korumak amacıyla hareket ettiği esnada, masada yedikleri meyveleri soymak için kullanılan bıçağı eline gelmesi sonucu, etrafındakilerden kurtulmak maksadıyla rastgele sallaması söz konusudur. Müvekkilim eylemden sonra odadan çıkıp ambulans ve polisi beklemiştir. Öldürme kastı ile hareket etmiş olsaydı kaçabilirdi" diye konuştu.



'HAKSIZ TAHRİK' VE 'İYİ HAL' İNDİRİMİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Suat Öner'e, 'Kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verdi. İlk haksız hareketin kimden geldiğinin belirlenememesi nedeniyle 18 yıla düşürülen ceza, sanığın duruşmadaki iyi hali de dikkate alınıp 15 yıla indirildi. Heyet, Öner'i, Sedat İrtem'i 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan da 7,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, toplam 22,5 yıl hapis cezası alan Öner'in tutukluluk halinin devamına karar verdi...