Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman? Acun Ilıcalı açıkladı: Fenerbahçe Hull City maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe, Hull City ile hazırlık maçı oynayacak. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe tarafından biletlerin satışa çıktığı duyurulurken mücadeleyi televizyondan izleyecek olanlar Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.
Fenerbahçe - Hull City maçı gün, saat ve kanal bilgilerine ilişkin detaylar ve bilgiler şöyle;
Fenerbahçe, İngiltere Championship takımlarından Hull City ile dostluk maçı oynayacak.