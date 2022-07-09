Gelecek sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 6. hazırlık maçında İngiliz ekibi Hull City ile kozlarını paylaşacak. Bu özel maç, Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek. Maçın yayın tarihi, saati ve kanalı merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Hull City dostluk maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Hull City maçı ile ilgili tüm merak edilenler...