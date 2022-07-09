Gelecek sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 6. hazırlık maçında İngiliz ekibi Hull City ile kozlarını paylaşacak. Bu özel maç, Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek. Maçın yayın tarihi, saati ve kanalı merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Hull City dostluk maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe Hull City maçı ile ilgili tüm merak edilenler...
FENERBAHÇE HULL CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında İngiltere Championship ekibi Hull City ile dostluk maçında karşılaşacak. Bu özel maç, Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına düzenlenecek.
Fenerbahçe Hull City hazırlık maçı, 10 Temmuz 2022 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak ve Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak.
Taraftarlar, Passolig kartına gerek olmaksızın bilet satın alarak maçı tribünden izleyebilecek.