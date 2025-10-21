Haberler Yaşam Haberleri FENERBAHÇE MAÇ YAYIN KANALI: Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 21.10.2025 13:51

FENERBAHÇE MAÇ YAYIN KANALI: Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı bu hafta İstanbul’da zirveye çıkıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, grup mücadelesinin 3. haftasında Alman ekibi Stuttgart’ı ağırlayacak. Deplasmandaki galibiyetle moralli olan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde ikinci zaferini kazanmayı hedefliyor. Futbolseverler ise maçın tarihi, saati ve yayın bilgilerini merak ediyor.Peki, Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

FENERBAHÇE MAÇ YAYIN KANALI: Fenerbahçe - Stuttgart maçı ne zaman,saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı, Fenerbahçe'nin Stuttgart karşısındaki mücadelesiyle yükseliyor. Almanya temsilcisi İstanbul'da zorlu bir sınav verecek. Taraftarlar, maçın yayın kanalı, bilet durumu ve program detaylarını merak ediyor. İşte Fenerbahçe – Stuttgart maçı yayın kanalı ve saati:

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

UEFA tarafından yayınlanan Avrupa Ligi fikstürüne göre, Fenerbahçe – Stuttgart karşılaşması 23 Ekim 2025 günü oynanacak. Mücadele saat 19.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - STUTTGART MAÇI HANGİ KANALDA?

TRT 1'in yayın akşına göre maç TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2025

1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE

2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE

3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART

4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE

5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC

6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE

7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA

8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE

