Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! Avrupa Ligi Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle
Giriş Tarihi: 3.11.2022 22:37 Son Güncelleme: 3.11.2022 22:37

Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! Avrupa Ligi Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubu 6. maçları kapsamında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yeşil sahada kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertlilerin Avrupa Kupası'ndaki mücadelesini izlemek isteyenler "Fenerbahçe maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Fenerbahçe maçı canlı izle linki ve maça ilişkin tüm detaylar.

Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! Avrupa Ligi Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B grubu son maçları kapsamında Dinamo Kiev ile pozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertli temsilcimizin Avrupa Kupası'ndaki zorlu maçını televizyon ekranlarından takip etmek isteyenler "Fenerbahçe maçı canlı izle" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

UEFA Avrupa Ligi "Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı canlı izle" linki ve ilk 11'ler şöyle;

Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! Avrupa Ligi Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER

DİNAMO KİEV XI: Altay, Ferdi, Serdar, Szalai, Osayi-Samuel, Crespo, Arao, Arda, Lincoln Henrique, Valencia, Batshuayi

FENERBAHÇE XI: Bushchan, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Vivcharenko, Sydorchuk, Shepeliev, Tsygankov, Buyalskiy, Vanat, Besedin.

Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! Avrupa Ligi Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

  • Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 3 Kasım 2022 Perşembe günü saat 23:00'da başlayacak. Mücadele Exxen platformunda yayınlanacak.
Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! Avrupa Ligi Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI EXXEN CANLI İZLE

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı yayın üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.exxen.com/tr/sign-up

Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! Avrupa Ligi Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle

DİNAMO KİEV-FENERBAHÇE MAÇINA DOĞRU

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. ve son maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına konuk olacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, bu etapta harika bir performans sergilediklerini söyledi.

Maçın oynanacağı Polonya'nın Krakow kentindeki Cracovia Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Portekizli teknik adam, atılacak gollerin belirleyici olacağını dile getirdi.

Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! Avrupa Ligi Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle

Rennes'in kendilerinden daha avantajlı bir durumda olduğunu ifade eden Jesus, "Grubu son maçı oynayarak tamamlayacağız. Grupta harika bir performans sergiledik ama sıralama belirlenmedi. Rennes ve Fenerbahçe'nin birincilik ihtimali var. Atılan goller belirleyici olabilir. Teorik olarak daha avantajlı olan Rennes, çünkü evlerinde oynayacaklar ama biz kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapıp, diğer maçın sonucunu bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Arda Güler'in yarınki maçta oynama ihtimali bulunduğunu aktaran deneyimli teknik adam, şöyle devam etti:

Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! Avrupa Ligi Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle

"Yarın maçtaki duruma göre bakabiliriz. Maçın ve rakibin skoruna bakarak belli kararlar verebiliriz. Daha fazla gol atan grubu 1. bitirebilir. Süreye, zamana ve sonuca bakıp karar vereceğiz. Her zaman olduğu gibi kazanmak için oynayacağız. Kim daha çok gol atarsa birincilik koltuğunda o oturacak. Grubu 1. bitiren takım direkt son 16 turuna katılacak. Bir tur eksik oynamakla beraber Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla eşleşmeyecek. İkinci bitiren daha zor takımlarla eşleşecek. Bunu engellersek bizim için daha iyi olur."

Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! Avrupa Ligi Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle

Her maçta rotasyon yaptıklarını ve yarın da bunu uygulayacaklarını aktaran Jesus, "Takımı daha önceki UEFA Avrupa Ligi maçlarında nasıl yönettiysek, yine öyle yönetmeye çalışacağız. Her maçta rotasyon yaptık yarın da yapmaya çalışacağız. Bizim büyük hedefimiz lig şampiyonluğu. Bir önceki maçtaki yorgunluğun yarına yansımaması için de bunu uygulayacağız. Kalecileri bizimle oynadıkları maçta sakatlanmıştı, dönebilecek mi bilmiyorum ama her şekilde Dinamo Kiev 11 kişi çıkacak. Bu benim değil, arkadaşım Lucescu'nun problemi." değerlendirmesinde bulundu.

Jesus, "İlk maçın üzerinden çok süre geçti. Fenerbahçe takımı şu an çok daha güçlü ve iyi durumda. O zamankiyle kıyaslanamaz. İki takım da birbirini iyi tanıyor. Grubu 1. sırada bitirmek için elimizden geleni yapacağız. Galibiyet bile yetmeyecek, belki goller belirleyici olacak. Rennes eminim yarınki maçı kazanacaktır. Kaç golle kazanır bilmiyorum ama kazanacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

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Fenerbahçe maçı CANLI İZLE! Avrupa Ligi Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı izle
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