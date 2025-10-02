Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Nice maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Giriş Tarihi: 2.10.2025 08:56 Son Güncelleme: 2.10.2025 09:00

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 2025/26 grup aşamasının ikinci haftasında Fransız ekibi OGC Nice’i ağırlayacak. İlk hafta Dinamo Zagreb karşısında mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, taraftar desteğiyle sahadan galip ayrılmayı hedefliyor. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun yapacağı kadro tercihi merak edilirken, maçı statta izlemek isteyenler için biletler satışa sunuldu. Tartarlar “Fenerbahçe – Nice maçı hangi kanalda?” Araştırmasını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe – Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte tüm ayrıntılar…

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, ikinci hafta karşılaşmasında Fransız ekibi OGC Nice'i kendi sahasında konuk edecek. İlk maçında Dinamo Zagreb'e 3-1 yenilen sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle Avrupa'da sezonun ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak kritik mücadele için geri sayım başladı. Peki, Fenerbahçe – Nice maçı hangi kanalda?

FENERBAHÇE - NICE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe – Nice maçı, 2 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, 19:45'te başlayacak. Bu maç, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki ikinci hafta mücadelesi olacak. Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak.

FENERBAHÇE – NICE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe – Nice karşılaşması, TRT 1 ekranlarından şifresiz şekilde yayınlanacak. Türk futbolseverler, bu kritik maçı televizyonlarından takip edebilecek.

Karşılaşma, sarı-lacivertlilerin sahası Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Avrupa Ligi maç takvimi şöyle:

1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE

2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE

3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART

4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE

5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC

6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE

7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA

8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE

MUHTEMEL 11'LER!

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Fred, İsmail, Szymanski, Nene, Kerem, En-Nesyri.

Nice: Diouf, Bah, Mombito, Mendy, Clauss, Sanson, Vanhoutte, Bard, Diop, Cho, Moffi.

