Fenerbahçe – Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi’nde 2. karşılaşma!

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, 2. hafta maçında Fransız temsilcisi OGC Nice'i sahasında ağırlayacak. İlk maçında Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle Avrupa arenasındaki ilk galibiyetini almak istiyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak bu kritik karşılaşma için geri sayım başladı.