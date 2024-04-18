Fenerbahçe Olympiakos’u elerse kiminle eşleşecek? Belli oldu! Turu geçerse Fenerbahçe yarı final rakibi kim olacak?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final rövanş heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda Olympiakos ile kozlarını paylaşıyor. Yunanistan'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden Sarı Lacivertliler, taraftarı önünde rakibini devirerek adını yarı finale yazdırmayı hedefliyor. Taraftarlar Fenerbahçe Olympiakos'u elerse kiminle eşleşecek sorusuna yanıt aramaya başladı. Fenerbahçe'nin turu geçmesi durumunda muhtemel rakibi gündemde. Peki Fenerbahçe yarı final rakibi kim olacak? İşte, detaylar.
FENERBAHÇE OLYMPİAKOS'U ELERSE KİMİNLE EŞLEŞECEK?
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk ediyor.
Deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden Sarı Lacivertliler, turu İstanbul'a bırakmıştı.
Temsilcimiz, rakibini tek farklı mağlup etmesi durumunda mücadele uzatmalara gidecek. İsmail Kartal'ın öğrencileri mücadeleyi iki farkla kazandığı takdirde doğrudan yarı finale yükselecek.
FENERBAHÇE YARI FİNAL RAKİBİ KİM OLACAK?
İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan çeyrek final kura çekiminde olası yarı final eşleşmeleri de belli olmuştu. Buna göre, Fenerbahçe adını yarı finale yazdırması durumunda Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle eşleşecekti.
Aston Villa - Lille rövanş maçı tamamlandı. Aston Villa, Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi.
Bu sonuçla Fenerbahçe'nin Olympiakos'u elemesi halinde Konferans Ligi yarı finaldeki rakibi Aston Villa oldu.
YARI FİNAL MAÇLARI MAYIS AYINDA
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final mücadelelerinin tamamlanmasının ardından yarı finale yükselecek takımlar belli olacak. Yarı final maçları rövanş usulü oynanırken maç programı belli oldu. Yarı final müsabakaları 2 ve 9 Mayıs'ta oynanacak.
Yarı final müsabakalarının 2 ve 9 Mayıs'ta yapılacağı Avrupa Konferans Ligi'nde kupanın sahibi, 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'ndaki finalde belli olacak.
KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNAL RÖVANŞ MAÇI PROGRAMI
19.45 Lille (Fransa)-Aston Villa (İngiltere) (1-2)
19.45 Fiorentina (İtalya)-Viktoria Plzen (Çekya) 0-0
22.00 PAOK (Yunanistan)-Club Brugge (Belçika) (0-1)
22.00 Fenerbahçe-Olympiakos (Yunanistan) (2-3)