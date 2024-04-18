Fenerbahçe Olympiakos’u elerse kiminle eşleşecek? Belli oldu! Turu geçerse Fenerbahçe yarı final rakibi kim olacak?

FENERBAHÇE YARI FİNAL RAKİBİ KİM OLACAK?

İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan çeyrek final kura çekiminde olası yarı final eşleşmeleri de belli olmuştu. Buna göre, Fenerbahçe adını yarı finale yazdırması durumunda Aston Villa - Lille eşleşmesinin galibiyle eşleşecekti.

Aston Villa - Lille rövanş maçı tamamlandı. Aston Villa, Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldi.

Bu sonuçla Fenerbahçe'nin Olympiakos'u elemesi halinde Konferans Ligi yarı finaldeki rakibi Aston Villa oldu.