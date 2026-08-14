Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler Yusuf Öksüz, Hakan Hatipoğlu, Emiral Aygüneş ve Özgür Ertürk'ün adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgularının ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Yusuf Öksüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakimlik, diğer şüpheliler Hakan Hatipoğlu, Emiral Aygüneş ve Özgür Ertürk hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

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