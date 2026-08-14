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Giriş Tarihi: 14.08.2026 19:36 Son Güncelleme: 14.08.2026 19:40

Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı

Fenerbahçe Futbol A Takımı'na 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 1'i "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı
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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler Yusuf Öksüz, Hakan Hatipoğlu, Emiral Aygüneş ve Özgür Ertürk'ün adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık sorgularının ardından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden Yusuf Öksüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hakimlik, diğer şüpheliler Hakan Hatipoğlu, Emiral Aygüneş ve Özgür Ertürk hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#TRABZON #FENERBAHÇE

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Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında 1 şüpheli tutuklandı
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