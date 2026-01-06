Fenerbahçe - Samsunspor maçı canlı izle! Fenerbahçe - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe ile Samsunspor, Turkcell Süper Kupa'da yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Bu müsabakanın kazananı, turnuvanın finalinde mücadele edecek.Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak. Peki, Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında yarın Adana'da Samsunspor ile mücadele edecek.
Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olacak.
Fenerbahçe - Samsunspor maçı ATV'den canlı yayımlanacak.
Fenerbahçe ile Samsunspor, Turkcell Süper Kupa'da yarın yapacakları maçla tarihlerinde 75. kez karşı karşıya gelecek.
İki takımın 65'i lig, 8'i Türkiye Kupası ve 1'i de özel karşılaşma olmak üzere daha önce oynanan 74 müsabakasında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 39, kırmızı-beyazlılar ise 14 kez galip gelen taraf oldu.
Fenerbahçe'nin 117 golüne, Samsunspor 63 golle karşılık verdi.
Fenerbahçe, zorlu müsabakada önemli isimlerinden faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak.
Teknik direktör Domenico Tedesco'nun kadroya almayı düşündüğü hücum oyuncusu, eski takımına karşı yedek oyuncular arasında yer alacak.
Musaba, Tedesco'nun görev vermesi durumuna sarı-lacivertli formayı ilk kez eski takımına karşı giymiş olacak.