Fenerbahçe - Samsunspor maçı canlı yayın kanalı: Fenerbahçe - Samsunspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fenerbahçe ile Samsunspor, Turkcell Süper Kupa'da yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Bu müsabakanın kazananı, turnuvanın finalinde mücadele edecek.Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkacak. Peki, Fenerbahçe - Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

FENERBAHÇE-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı final maçında yarın Adana'da Samsunspor ile mücadele edecek.

Yeni Adana Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal yapacak. Batuhan Kolak ise müsabakada dördüncü hakem olacak.