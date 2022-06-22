Fenerbahçe hazırlık maçında Kuzey Makedonya temsilcisini ağırlıyor. Sezona hızlı bir giriş yapmaya hazırlanan FB, Jorge Jesus ile sıkı bir hazırlık süreci geçiriyor. Hazırlık maçı için Fenerbahçe Shkupi maçı canlı izle ekranı maçı şifresiz takip etmek isteyenlerin gündemindeki yerini aldı. Fenerbahçe Shkupi maçı canlı yayın kanalı ve saati merak konusu olurken muhtemel 11'ler de araştırılıyor. Fenerbahçe Shkupi canlı yayın izle taraftarlar ile paylaşıldı. İşte Fenerbahçe Shkupi canlı izle!