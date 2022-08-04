Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda sorusu birçok futbolsever tarafından sıklıkla aratılıyor. Dinamo Kiev'e elenip Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Maça az bir süre kalmışken Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? soruları daha çok aratılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar!