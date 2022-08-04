Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi eleme turu Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda, ne zaman?
Giriş Tarihi: 4.8.2022 08:33 Son Güncelleme: 4.8.2022 08:33

Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi eleme turu Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda, ne zaman?

Fenerbahçe Slovacko maçı bu akşam oynanacak. Şampiyonlar Ligi’nden elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nden devam ediyor. Slovacko eşleşmesini geçtiği takdirde Avusturya Vien ile playoff maçlarını oynayacak. Futbolseverler de Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda sorusunu sıklıkla yöneltiyor. Maça az bir süre kalmışken sarı kanarya sakatlık kriziyle boğuşuyor. UEFA play off kuraları da çekilmişken Fenerbahçe maçı ne zaman sorusu daha da arttı. Peki, Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi eleme turu Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda, ne zaman?

Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda sorusu birçok futbolsever tarafından sıklıkla aratılıyor. Dinamo Kiev'e elenip Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Maça az bir süre kalmışken Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? soruları daha çok aratılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar!

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi eleme maçında Slovacko ile karşılaşacak. Maç, 4 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak. Maç, Kadıköy'de oynanacak.

FENERBAHÇE SLOVACKO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Maçın rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Uherske Hradiste kentinde oynanacak.

FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA 3'üncü ön eleme maçı Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe - Slovacko maçında Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro düdük çalacak.

FENERBAHÇE MUHTEMEL 11

Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun sakatlıkları bulunuyor. Maç günü bu oyuncuların oynaması beklenmiyor.

Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Bruma, King, Rossi (Valencia)

Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Havlik, Danicek, Pertzela, Travnik, Holzer, Kalabisk

TURU GEÇERSE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?

Slovacko eşleşmesinden başarıyla geçildiği takdirde Fenerbahçe Avusturya Vien ile eşleşecek.

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Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi eleme turu Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda, ne zaman?
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