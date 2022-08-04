Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda sorusu birçok futbolsever tarafından sıklıkla aratılıyor. Dinamo Kiev'e elenip Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam ediyor. Maça az bir süre kalmışken Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? soruları daha çok aratılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte detaylar!
FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi eleme maçında Slovacko ile karşılaşacak. Maç, 4 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak. Maç, Kadıköy'de oynanacak.
FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇININ HAKEMİ KİM?
Fenerbahçe - Slovacko maçında Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro düdük çalacak.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun sakatlıkları bulunuyor. Maç günü bu oyuncuların oynaması beklenmiyor.
Fenerbahçe: Ertuğrul, Osayi, Szalai, Luan Peres, Ferdi, Crespo, Arao, Lincoln, Bruma, King, Rossi (Valencia)
Slovacko: Nguyen, Reinberk, Hofman, Kadlec, Doski, Havlik, Danicek, Pertzela, Travnik, Holzer, Kalabisk
TURU GEÇERSE FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLACAK?
Slovacko eşleşmesinden başarıyla geçildiği takdirde Fenerbahçe Avusturya Vien ile eşleşecek.