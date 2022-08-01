Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman? Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayımlanacak?

Fenerbahçe Slovacko maçı için heyecan şimdiden başladı. Geçtiğimiz 10 kişi kaldıktan sonra rakibi Dinamo Kiev'e uzatmalarda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hasretini 14 yıla çıkardı. Şimdi sarı kanarya UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turuna kaldı. Çek ekibi Slovacko ile oynayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ediyor. Sporseverler de Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman sorusunu yöneltiyor. Peki, Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda, ne zaman? İşte detaylar!
FENERBAHÇE SLOVACKO MAÇI NE ZAMAN?
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi eleme maçında Slovacko ile karşılaşacak. Maç, 4 Ağustos 2022 Perşembe günü oynanacak. Maç, Kadıköy'de oynanacak.
FENERBAHÇE SLOVACKO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Maçın rövanşı 11 Ağustos Perşembe günü Çekya'nın Uherske Hradiste kentinde oynanacak.
FENERBAHÇE - SLOVACKO MAÇININ HAKEMİ KİM?
Fenerbahçe - Slovacko maçında Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro düdük çalacak.
FENERBAHÇE MUHTEMEL 11
Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Joshua King, Altay Bayındır ve Joao Pedro'nun sakatlıkları bulunuyor. Maç günü bu oyuncuların oynaması beklenmiyor.