Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman? Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi yayımlanacak?

Fenerbahçe Slovacko maçı için heyecan şimdiden başladı. Geçtiğimiz 10 kişi kaldıktan sonra rakibi Dinamo Kiev'e uzatmalarda 2-1 yenilen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi hasretini 14 yıla çıkardı. Şimdi sarı kanarya UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turuna kaldı. Çek ekibi Slovacko ile oynayacak Fenerbahçe, hazırlıklarına devam ediyor. Sporseverler de Fenerbahçe Slovacko maçı ne zaman sorusunu yöneltiyor. Peki, Fenerbahçe Slovacko maçı hangi kanalda, ne zaman? İşte detaylar!