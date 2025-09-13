Fenerbahçe - Trabzonspor maç saati hakkında açıklama! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta, öne mi çekildi, hangi kanalda?

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ve Trabzonspor, Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Türkiye'nin basketbolda büyük bir başarıya imza atarak final maçına çıkan milli takım karşılaşmasıyla çakışmaması için Fenerbahçe - Trabzonspor maç saati konusunda değişikliğe gidildi. İşte, TFF açıklaması ile güncel bilgiler:
Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçı, 14 Eylül 2025 Pazar günü oynanacak. Karşılaşmaya Kadıköy ev sahipliği yapacak.
21.00'de başlayacak Türkiye - Almanya final maçı ile saat 20.00'de olması sebebiyle çakışan Süper Lig maçında değişikliğe gidildi:
TFF, Fenerbahçe – Trabzonspor derbisinin, aynı akşam A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 finali maçının saat 21:00'de olması nedeniyle çakışmaması için girişimde bulundu:
Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında, 14 Eylül 2025 Pazar günü (yarın) saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Kocaelispor müsabakalarının başlama saatleri, A Millî Erkek Basketbol Takımımızın aynı gün TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Finali ile çakışmaması adına Federasyonumuzun ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00 olarak güncellenmiştir.
Heyecan dolu mücadele beIN Sports ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler platform üzerinden canlı olarak takip edebilecek.
Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Ozan Ergün düdük çalacak.