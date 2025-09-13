Fenerbahçe - Trabzonspor maç saati hakkında açıklama! Fenerbahçe - Trabzonspor maçı saat kaçta, öne mi çekildi, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇ SAATİ ÖNE Mİ ÇEKİLDİ?

TFF, Fenerbahçe – Trabzonspor derbisinin, aynı akşam A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2025 finali maçının saat 21:00'de olması nedeniyle çakışmaması için girişimde bulundu:

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 5. haftasında, 14 Eylül 2025 Pazar günü (yarın) saat 20.00'de oynanması planlanan Fenerbahçe A.Ş. - Trabzonspor A.Ş. ve Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. - Kocaelispor müsabakalarının başlama saatleri, A Millî Erkek Basketbol Takımımızın aynı gün TSİ 21.00'de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Finali ile çakışmaması adına Federasyonumuzun ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00 olarak güncellenmiştir.