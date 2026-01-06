Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe tribün lideri Gümüştekin'e saldırıda yeni gelişme: 7 kişi tutuklandı!
Üsküdar’da Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin, kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğramıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gümüştekin'in tedavisi sürerken, soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fenerbahçe tribün liderlerinden İbrahim Gümüştekin 30 Aralık'ta saat 04.15 sıralarında Üsküdar Sultantepe Mahallesi Yeni Dünya sokakta kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğramış ardından ağır yaralanan Gümüştekin hastaneye kaldırılmıştı.

ŞÜPHELİLER 3 OCAK'TA YAKALANDI

Devam eden soruşturma sonucunda saldırıyı doğrudan gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu toplam 7 kişi, 3 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet el bombası, 2 adet AK-47 marka uzun namlulu tüfek, bu silahlara ait 7 şarjör, 4 adet ruhsatsız tabanca ile farklı marka ve çaplarda çok sayıda fişek ele geçirildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

