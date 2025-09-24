FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2025 - 2026 || Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? İşte, fikstür!

Fenerbahçe, Monako'daki Grimaldo Forum'da gerçekleştirilen kura çekiminde; Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) ile eşleşti. Bu eşleşmelerin ardından Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maç takvimi de netleşti. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman? İşte, fikstür!
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Fenerbahçe'nin lig aşaması fikstürü belli oldu.
24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00: Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
2 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Nice
23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe-Stuttgart
6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen-Fenerbahçe
27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Ferencvaros
11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann-Fenerbahçe
22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe-Aston Villa
29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB-Fenerbahçe