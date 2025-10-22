FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ PUAN TABLOSU || Fenerbahçe Avrupa Ligi puanı kaç, kaçıncı sırada?

Avrupa futbolunun en önemli turnuvalarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nde puan durumu yavaş yavaş netleşiyor. Türk temsilcisi Fenerbahçe'nin turnuvadaki performansı, elde ettiği puan ve gruptaki yeri taraftarların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin güncel puanı ve sıralamadaki yeri…
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Lig aşamasında 3.haftada sahasında Almanya temsilcisi Stuttgart ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertlilerin mücadelesi öncesi puan durumu merak ediliyor.
Fenerbahçe 3.puanla 20.sırada yer alıyor.
1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE
2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE
3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART
4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE
5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC
6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE
7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA
8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE