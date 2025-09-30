FENERBAHÇE UEFA AVRUPA MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU! Fenerbahçe – Nice maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, 2. hafta maçında Fransız temsilcisi OGC Nice'i sahasında ağırlayacak. İlk maçında Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle Avrupa arenasındaki ilk galibiyetini almak istiyor. Chobani Stadyumu'nda oynanacak bu kritik karşılaşma için geri sayım başladı.
Fenerbahçe – Nice maçı, 2 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma, 19:45'te başlayacak. Bu maç, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki ikinci hafta mücadelesi olacak. Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle galibiyet arayacak.
Fenerbahçe, grup aşamasında Dinamo Zagreb'e mağlup olarak kötü bir başlangıç yaptı. Nice karşısında alacağı galibiyet, tur atlama aşamasında kritik rol oynayacak. Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, taraftarının desteğiyle bu zorlu mücadelede galip gelerek Avrupa arenasındaki ilk galibiyetini almak istiyor.
Karşılaşmada Sırp hakem Srdjan Jovanovic düdük çalacak.
Fenerbahçe Avrupa Ligi maç takvimi şöyle:
1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE
2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE
3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART
4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE
5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC
6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE
7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA
8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE