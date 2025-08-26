Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı! Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma mücadelesinde Fenerbahçe, play-off turu rövanşında Benfica ile karşılaşacak. Kadıköy'de 0-0 biten ilk maçın ardından iki takım da avantaj arayacak. Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda turu geçerek Devler Ligi bileti almak istiyor. Peki Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?
Fenerbahçe – Benfica maçı 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de oynanacak.
İlk maçta rakibi ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe rövanş maçında her türlü galibiyette tur atlayan taraf olacak.
Berabere bitmesi durumunda ise maç uzatmalara gidecek.
Rakibine mağlup olması durumunda ise yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.
Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:
İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun.