Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı! Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma mücadelesinde Fenerbahçe, play-off turu rövanşında Benfica ile karşılaşacak. Kadıköy'de 0-0 biten ilk maçın ardından iki takım da avantaj arayacak. Sarı-lacivertli ekip, deplasmanda turu geçerek Devler Ligi bileti almak istiyor. Peki Benfica-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?