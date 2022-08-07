Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 7.8.2022 14:50 Son Güncelleme: 7.8.2022 14:51

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

Süper Lig 2022 – 2023 sezonu başladı. İlk haftanın yeni konukları Fenerbahçe ve Ümraniyespor. UEFA Avrupa Ligi’ne mücadele eden sarı lacivertliler aynı zamanda Süper Lig şampiyonluğuna da aday. Futbolseverler Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün, hangi kanalda? İşte yanıtlar…

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı bilgileri gündemdeki yerini aldı. Süper Lig maç takvimi içinde yer alan bilgilere göre canlı yayın kanalı, saati ve tarihi belirlendi. 2022-2023 Süper Lig sezonu ilk haftada heyecanlı mücadelelere devam ediyor. Jorge Jesus yönetimindeki Sarı Kanarya bu kez yeni sezon için ter dökecek. Peki, Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak? İşte detaylar…

FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Spor Toto Süper Lig 1. Hafta maçları arasında yer alan karşılaşma 8 Ağustos 2022 Pazartesi günü oynanacak.

Heyecanlı karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe – Ümraniyespor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

FB MUHTEMEL 11

Ertuğrul Çetin, Bright Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Willian Arao, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Enner Valencia, Diego Rossi.

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Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hangi kanalda?
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