Fenerbahçe Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Ümraniyespor maçı bilgileri gündemdeki yerini aldı. Süper Lig maç takvimi içinde yer alan bilgilere göre canlı yayın kanalı, saati ve tarihi belirlendi. 2022-2023 Süper Lig sezonu ilk haftada heyecanlı mücadelelere devam ediyor. Jorge Jesus yönetimindeki Sarı Kanarya bu kez yeni sezon için ter dökecek. Peki, Fenerbahçe Ümraniyespor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve hangi gün oynanacak? İşte detaylar…