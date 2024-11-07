Fenerbahçe’nin milyarlık tazminat davasında bilirkişi kararı: Mahkeme maddi zararı 3 kişilik heyete inceletecek

Fenerbahçe Spor Kulübü 3 Temmuz şike kumpasında yaşadığı zararların giderilmesi için Maliye Hazinesi ve İçişleri Bakanlığı'na açtığı 100 milyon TL'si manevi, 50 milyon avrosu (dava açtığı tarihte yaklaşık 1 milyar 756 milyon tl) maddi tazminat talep ettiği davanın görülmesine başlandı.

"FETÖ KUMPASI ORTAYA ÇIKTI, ZARARIMIZ KARŞILANSIN"

Geçmiş dönemde İstanbul 13. Ağır Ceza Başkanı olup şike davasında beraat kararına imza atan Ali Günay'ın başkanlığındaki İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına davacı Fenerbahçe Spor Kulübü avukatları ile davalı Maliye Hazinesi ve İçişleri Bakanlığı avukatları katıldı. Kulüp avukatları Fenerbahçe'nin 25 milyondan fazla taraftarı ve dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri olduğunu belirterek bu durumun FETÖ terör örgütünün de dikkatini çektiğini ve kumpas kurduklarını ifade etti. Kulübün ciddi anlamda maddi ve manevi zararın yanı sıra itibar kaybına uğradığını söyleyen avukatlar, süreç içinde FETÖ kumpasının ortaya çıktığını ve FETÖ'cü hakim-savcıların ceza aldığını kaydetti. Yaşadıkları zarar nedeniyle dava açmak zorunda kaldıklarını ve dönemin İçişleri Bakanlığı'na bağlı personelinin kusurlu davranışları nedeniyle Avrupa kupalarına da katılamadıklarını söyleyen kulüp avukatları, kar mahrumiyetlerinin ve maddi zararlarının karşılanması için dosyanın bilirkişiye gönderilmesini talep etti.

DAVACILAR DAVANIN DÜŞMESİNİ İSTEDİ

Maliye Hazinesi avukatı ise iddia edilen zararların, Avrupa kupasına katılamamalarının TFF'nin işlemlerinden kaynaklandığını belirtti. Dönemin soruşturma ve davalarının Fenerbahçe Başkanı ve bir kısım yöneticileri hakkında yürütüldüğünü ve Fenerbahçe A.Ş. hakkında tedbir kararı olmadığını ifade ederek adli değil, idari yargının görevli olduğunu kaydetti. Görevsizlik kararı verilmesini isteyerek davanın var sayımlara dayanılarak açıldığını söyledi. İçişleri Bakanlığı avukatı ise kulübün, yargılama nedeniyle uğradığı zarardan Maliye Hazinesi'nin sorumlu olduğunu ve husumet yokluğu nedeniyle davanın düşmesini istedi.

MAHKEMEDEN BİLİRKİŞİ KARARI

Mahkeme heyeti, davacı Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin dilekçe ile talep ettiği delillerin toplanması için Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde TFF'ye açılan davanın, şike davası ve şike kumpası davası olarak anılan iki ayrı dava dosyasının Fenerbahçe'ye ait tüm kayıt ve defterler gibi önemli bilgilerin toplanması için ilgili kurumlara yazı yazılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca maddi tazminat talebi yönünden 2 hesap uzmanı ile spor ve ceza hukukçusu olmak üzere 3 kişiden oluşacak bilirkişi heyetine dosyanın gönderilerek Fenerbahçe'nin maddi zararın hesaplanmasını istedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.