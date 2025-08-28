Haberler Yaşam Haberleri FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ | UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin rakipleri kimler?
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe, Benfica ile karşılaştı ve Portekiz ekibine 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi’nden elense de Avrupa Ligi lig aşamasına kalmayı başardı. Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri, play-off rövanş maçlarının ardından netleşecek. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi lig aşamasında yoluna devam edecek. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri, play-off turunda oynanacak rövanş maçlarının ardından netleşecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri.

FENERBAHÇE, BENFİCA'YA TEK GOLLE MAĞLUP OLDU!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica'ya Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ KİMLER OLACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak maçların ardından belli olacak.

Fenerbahçe, her torbadan ikişer takımla eşleşecek ve lig aşamasında toplam 8 maça çıkacak.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk maçında 24 ya da 25 Eylül'de çıkacak. Lig aşamasında son maçlar 29 Ocak 2026'da oynanacak.


AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin rakiplerinin belli olacağı Avrupa Ligi kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.

Sarı-lacivertliler lig aşamasında evinde 4, deplasmanda 4 maça çıkacak.

Lig aşamasını ilk 8'de tamamlaması halinde Fenerbahçe direkt son 16 turuna kalacak. Sarı-lacivertliler, 16 ila 24. sıralar arasında yer alması halinde ise son 16 için play-off oynayacak.

Fenerbahçe'nin bugün itibariyle Avrupa Ligi'ndeki 24 muhtemel rakibi netleşti. Sarı-lacivertlilerin kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:

1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa

2.Torba: Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic

3.Torba: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna

4.Torba: Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann

