FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ | UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin rakipleri kimler?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi lig aşamasında yoluna devam edecek. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri, play-off turunda oynanacak rövanş maçlarının ardından netleşecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica'ya Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yenildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi'nden devam edecek. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak maçların ardından belli olacak.
Fenerbahçe, her torbadan ikişer takımla eşleşecek ve lig aşamasında toplam 8 maça çıkacak.
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk maçında 24 ya da 25 Eylül'de çıkacak. Lig aşamasında son maçlar 29 Ocak 2026'da oynanacak.
Fenerbahçe'nin rakiplerinin belli olacağı Avrupa Ligi kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi TSİ 14.00'te başlayacak.
Sarı-lacivertliler lig aşamasında evinde 4, deplasmanda 4 maça çıkacak.
Lig aşamasını ilk 8'de tamamlaması halinde Fenerbahçe direkt son 16 turuna kalacak. Sarı-lacivertliler, 16 ila 24. sıralar arasında yer alması halinde ise son 16 için play-off oynayacak.
Fenerbahçe'nin bugün itibariyle Avrupa Ligi'ndeki 24 muhtemel rakibi netleşti. Sarı-lacivertlilerin kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:
1.Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa
2.Torba: Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic
3.Torba: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna
4.Torba: Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann