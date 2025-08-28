FENERBAHÇE’NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ | UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe’nin rakipleri kimler?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenen Fenerbahçe, Avrupa Ligi lig aşamasında yoluna devam edecek. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri, play-off turunda oynanacak rövanş maçlarının ardından netleşecek. Peki, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri.