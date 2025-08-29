Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipleri belli oldu! İşte torbalar

2025/26 sezonu UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi lig aşaması eşleşmeleri bugün netlik kazanacak. Avrupa'nın ikinci ve üçüncü sıradaki kulüp turnuvalarının grup kuraları Monako'daki törende çekilecek. Futbolseverlerin ilgisi özellikle temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsunspor'a odaklanırken, iki kulübün de hangi rakiplerle karşılaşacağı merak konusu. Avrupa arenasında başarılı bir performans sergilemek isteyen temsilcilerimizin kura heyecanı, taraftarlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak? İşte detaylar...
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan dorukta! 2025/26 sezonu grup aşaması kura çekimi, 29 Ağustos Cuma günü saat 14.00'te Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU!
1. torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa
2. torba: Fenerbahçe, Braga, Kızılyıldız, Lyon, PAOK, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic, Maccabi Tel Aviv
3. torba: Young Boys, Basel, Midtjylland, Freiburg, Ludogorets, Nottingham Forest, Sturm Graz, FCSB, Nice
4. torba: Bologna, Celta Vigo, Stuttgart, Panathinaikos, Malmö, Go Ahead Eagles, Utrecht, Genk, Brann
KONFERANS LİGİ TABLOLARI
1. torba: Fiorentina, Az Alkmaar, Shakhtar Donetsk, Slovan Bratislava, Rapid Wien, Legia Warszawa
2. torba: Sparta Praha, Dinamo Kive, Crystal Palace, Lech Poznan, Rayo Vallecano, Shamrock Rovers
3. torba: Omonia Nicosia, Mainz, Strasbourg, Bialystok, Celje, Rijeka
4. torba: Mostar, Lincoln Red Imps, Kups, AEK, Aberdeen, Drita
5. torba: Breidablik, Sigma Olomouc, Samsunspor, Rakow Czestochowa, AEK Larnaca, Shkendija
6. torba: Hacken, Lausanne-Sport, U. Craiova, Hamrun Spartans, Noah, shelbourne