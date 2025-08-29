Fenerbahçe’nin rakibi kim olacak? Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde muhtemel rakipleri belli oldu! İşte torbalar

2025/26 sezonu UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi lig aşaması eşleşmeleri bugün netlik kazanacak. Avrupa'nın ikinci ve üçüncü sıradaki kulüp turnuvalarının grup kuraları Monako'daki törende çekilecek. Futbolseverlerin ilgisi özellikle temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Samsunspor'a odaklanırken, iki kulübün de hangi rakiplerle karşılaşacağı merak konusu. Avrupa arenasında başarılı bir performans sergilemek isteyen temsilcilerimizin kura heyecanı, taraftarlar tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak? İşte detaylar...