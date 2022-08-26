Fenerbahçe’nin rakipleri kim oldu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakipleri belli oluyor

Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakipleri kim sorusuna futbol severler yanıt arıyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile eşleşen Fenerbahçe, eşleşmenin iki maçında da rakibini rahat galibiyetlerle eledi. Maçların tamamlanmasının ardından Avrupa Ligi torbaları da netleşecek. Peki Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakipleri kim, belli oldu mu? İşte detaylar…