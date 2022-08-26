Fenerbahçe’nin rakipleri kim oldu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe’nin rakipleri belli oluyor

Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu, UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakipleri kim sorusuna futbol severler yanıt arıyor. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Austria Wien ile eşleşen Fenerbahçe, eşleşmenin iki maçında da rakibini rahat galibiyetlerle eledi. Maçların tamamlanmasının ardından Avrupa Ligi torbaları da netleşecek. Peki Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ile Fenerbahçe'nin rakipleri kim, belli oldu mu? İşte detaylar…
Fenerbahçe Avrupa Ligi rakipleri
UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kurayla belli olacak. Avrupa Ligi kurası saat 14.00, Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise saat 15.30'da başlayacak.
Maçların tamamlanmasının ardından Avrupa Ligi torbaları da netleşecek.
UEFA'da 14 bin 500 puana sahip olan Fenerbahçe, play-off turları öncesinde 4. torbada yer alıyordu. Ancak daha yüksek puana sahip olan Gent'in Omonia Nicosia'ya elenmesiyle birlikte 3. torbaya yükseldi.
Trabzonspor ise sahip olduğu 5 bin 500 puanla kura çekimine 4. torbadan girecek.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde 3. torbada yer alacak. Sarı lacivertlilerin kura çekiminde 1. torbadaki muhtemel rakipleri şöyle.
Manchester United
Arsenal
Roma
Lazio
Braga
PSV
Kızılyıldız
Avrupa Ligi'nde 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.
Avrupa Konferans Ligi'nde de takımlar, dörderli 8 grupta yer alacak. Aynı ülke takımları, aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak. Gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlar ise Avrupa Ligi'nin grup üçüncüleriyle Avrupa Konferans Ligi play-off'larında yer alarak son 16 turuna kalma mücadelesi verecek.
İki turnuvada da grup maçları, 8 Eylül'de başlayıp 3 Kasım'da sona erecek. Son olarak Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'un müzesine götürdüğü Avrupa Ligi'nin finali, 31 Mayıs 2023'te Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
Geçen sezon ilk kez düzenlenen ve İtalya temsilcisi Roma'nın kazandığı Avrupa Konferans Ligi'nin final maçı ise 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'da bulunan Eden Arena'da yapılacak.