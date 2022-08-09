Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe’nin Youtube kanalı hacklendi mi? Fenerbahçe’nin Youtube hesabına ne oldu, neden videolar yok?
Giriş Tarihi: 9.8.2022 22:08 Son Güncelleme: 9.8.2022 22:08

Fenerbahçe’nin Youtube kanalı hacklendi mi? Fenerbahçe’nin Youtube hesabına ne oldu, neden videolar yok?

Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ait resmi Youtube hesabı akşam saatlerinde siber saldırıya uğradı. Siber saldırı sonrasında sarı-lacivertli takımın taraftarları detayları merak ederek “Fenerbahçe’nin Youtube kanalı hacklendi mi, ne oldu, neden videolar yok?” şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. Merak konusu olan Fenerbahçe’nin Youtube kanalı hacklendi mi, ne oldu, neden videolar yok? Sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Fenerbahçe’nin Youtube kanalı hacklendi mi? Fenerbahçe’nin Youtube hesabına ne oldu, neden videolar yok?

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi Youtube hesabına siber saldırı yapıldı. Son dakika gelişmesinin ardından sarı-lacivertli takımın Youtube hesabına ne olduğunu öğrenmek isteyenler "Fenerbahçe'nin Youtube hesabı hacklendi mi, ne oldu, neden videolar yok?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

FENERBAHÇE'NİN YOUTUBE KANALI HACKLENDİ Mİ, NE OLDU, NEDEN VİDEOLAR YOK?

Fenerbahçe Youtube kanalına ne oldu? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.

FENERBAHÇE YOUTUBE KANALINA NE OLDU?

Akşam saatlerinde Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait resmi Youtube hesabı hacklendi. Siber saldırı yapan kişi veya kişiler hesabın profil resmini ve ismini değiştirerek kanalda yer alan tüm videoları kaldırdı.



FENERBAHÇE YOUTUBE HESABI HACKLENDİ Mİ?

Durumun farkedilmesinin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü hesabın yönetimini tekrar geri aldı ve profil resmi armayla değiştirildi. Kaldırılan videolar henüz geri gelmedi.

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Fenerbahçe’nin Youtube kanalı hacklendi mi? Fenerbahçe’nin Youtube hesabına ne oldu, neden videolar yok?
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