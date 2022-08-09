Fenerbahçe’nin Youtube kanalı hacklendi mi? Fenerbahçe’nin Youtube hesabına ne oldu, neden videolar yok?

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi Youtube hesabına siber saldırı yapıldı. Son dakika gelişmesinin ardından sarı-lacivertli takımın Youtube hesabına ne olduğunu öğrenmek isteyenler "Fenerbahçe'nin Youtube hesabı hacklendi mi, ne oldu, neden videolar yok?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor.
Fenerbahçe Youtube kanalına ne oldu? sorusu yanıtları ve tüm bilgiler.
Akşam saatlerinde Fenerbahçe Spor Kulübü'ne ait resmi Youtube hesabı hacklendi. Siber saldırı yapan kişi veya kişiler hesabın profil resmini ve ismini değiştirerek kanalda yer alan tüm videoları kaldırdı.