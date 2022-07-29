Feneryolu Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Feneryolu İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Marmaray ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) sağladıkları hızlı ulaşım imkanı sayesinde birçok insan tarafından tercih edilir. Marmaray, Gebze ve Halkalı arasındaki mesafeyi sadece 115 dakikada tamamlamaya imkan tanır. Aynı zamanda, Zeytinburnu-Pendik ve Ataköy-Pendik seferleri de düzenlenir ve farklı istasyonlardan aktarma yapmayı sağlar. Ücret sistemine bakıldığında, gidilen mesafe kadar ödeme yapıldığı görülür. Hangi durakta iniliyor ise iade edilen ücret miktarı da buna bağlı olarak değişir. Feneryolu Marmaray Durağı nerede ve nasıl gidilir diye soranlar olabilir. Marmaray ile Feneryolu'na gitmek isteyenler, ücretin ne kadar olduğunu da merak eder. İşte Marmaray Feneryolu İstasyonu nerede sorusuna ilişkin detaylar…

Feneryolu Marmaray İstasyonu Konumu Nerededir?

Toplamda 43 tane istasyona sahip olan Marmaray'ın, 7 istasyonu Kadıköy'de bulunur. Bu duraklardan birisi de Feneryolu'dur. Göztepe'den sonra ve Söğütlüçeşme'den önce gelir. Aşağıda Feneryolu Marmaray İstasyonu'nun konumu verilmiştir.

Feneryolu Marmaray İstasyonu

https://maps.app.goo.gl/6gumWywDzD5Dm8BZ7

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Marmaray Gebze ve Halkalı İstasyonları

Aşağıda Gebze ve Halkalı arasında yer alan tüm istasyonlar yer almaktadır. Bunlar şu şekildedir: