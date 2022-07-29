Haberler Yaşam Haberleri Feneryolu Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Feneryolu İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
Giriş Tarihi: 29.7.2022 10:18 Son Güncelleme: 29.7.2022 10:18

Feneryolu Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Feneryolu İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Marmaray, yoğun İstanbul trafiğinde, hızlı bir şekilde seyahat etmek isteyenler için en uygun toplu taşıma seçeneğidir. Sabah 06:00'dan, akşam 22:15'e kadar, her 15 dakikada bir Gebze ve Halkalı arasında sefer düzenlenir. Bundan dolayı, geniş kapsamlı bir ulaşım ağıdır. Feneryolu Marmaray Durağı nerede ve nasıl gidilir diye birçok kişi merak eder. Bu istasyon, İstanbul'un merkezi bir ilçesinde yer alır. Marmaray Feneryolu İstasyonu nerede diye merak edenler için cevabı yazımızda…

Feneryolu Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Feneryolu İstasyonu’na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Marmaray ve Yüksek Hızlı Tren (YHT) sağladıkları hızlı ulaşım imkanı sayesinde birçok insan tarafından tercih edilir. Marmaray, Gebze ve Halkalı arasındaki mesafeyi sadece 115 dakikada tamamlamaya imkan tanır. Aynı zamanda, Zeytinburnu-Pendik ve Ataköy-Pendik seferleri de düzenlenir ve farklı istasyonlardan aktarma yapmayı sağlar. Ücret sistemine bakıldığında, gidilen mesafe kadar ödeme yapıldığı görülür. Hangi durakta iniliyor ise iade edilen ücret miktarı da buna bağlı olarak değişir. Feneryolu Marmaray Durağı nerede ve nasıl gidilir diye soranlar olabilir. Marmaray ile Feneryolu'na gitmek isteyenler, ücretin ne kadar olduğunu da merak eder. İşte Marmaray Feneryolu İstasyonu nerede sorusuna ilişkin detaylar…

Feneryolu Marmaray İstasyonu Konumu Nerededir?

Toplamda 43 tane istasyona sahip olan Marmaray'ın, 7 istasyonu Kadıköy'de bulunur. Bu duraklardan birisi de Feneryolu'dur. Göztepe'den sonra ve Söğütlüçeşme'den önce gelir. Aşağıda Feneryolu Marmaray İstasyonu'nun konumu verilmiştir.

Feneryolu Marmaray İstasyonu

https://maps.app.goo.gl/6gumWywDzD5Dm8BZ7

Editörün Önerisi ➨ Marmaray Durakları İçin Tıklayınız

Marmaray Gebze ve Halkalı İstasyonları

Aşağıda Gebze ve Halkalı arasında yer alan tüm istasyonlar yer almaktadır. Bunlar şu şekildedir:

  • Halkalı İstasyonu
  • Mustafa Kemal İstasyonu
  • Küçükçekmece İstasyonu
  • Florya İstasyonu
  • Florya Akvaryum İstasyonu
  • Yeşilköy İstasyonu
  • Yeşilyurt İstasyonu
  • Ataköy İstasyonu
  • Bakırköy İstasyonu
  • Yenimahalle İstasyonu
  • Zeytinburnu İstasyonu
  • Kazlıçeşme İstasyonu
  • Yenikapı İstasyonu
  • Sirkeci İstasyonu
  • Üsküdar İstasyonu
  • Ayrılık Çeşmesi İstasyonu
  • Söğütlüçeşme İstasyonu
  • Feneryolu İstasyonu
  • Göztepe İstasyonu
  • Erenköy İstasyonu
  • Suadiye İstasyonu
  • Bostancı İstasyonu
  • Küçükyalı İstasyonu
  • İdealtepe İstasyonu
  • Süreyya Plajı İstasyonu
  • Maltepe İstasyonu
  • Cevizli İstasyonu
  • Atalar İstasyonu
  • Başak İstasyonu
  • Kartal İstasyonu
  • Yunus İstasyonu
  • Pendik İstasyonu
  • Kaynarca İstasyonu
  • Tersane İstasyonu
  • Güzelyalı İstasyonu
  • Aydıntepe İstasyonu
  • İçmeler İstasyonu
  • Tuzla İstasyonu
  • Çayırova İstasyonu
  • Fatih İstasyonu
  • Osmangazi İstasyonu
  • Darıca İstasyonu
  • Gebze İstasyonu

EN ÇOK OKUNANLAR

İlhan İrem kimdir ve kaç yaşındaydı? İlhan İrem neden öldü, hastalığı neydi? İşte şarkıları ve hayatı!
SON DAKİKA: Merkez Bankası enflasyon tahminleri açıklandı! Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken büyüme mesajı geldi
Son dakika haberi: Usta Sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti!
Sigara zammı güncel liste | 29 Temmuz 2022 Bugün Sigaraya zam geldi mi? JTİ, BAT, Philip Morris marka marka sigara fiyatları
Aile Destek Paketi ödemeleri başlıyor! Aile Destek Programı/ Paketi başvurusu e-Devlet ile nasıl yapılır?
Aile Destek Programı ödemeleri başlıyor! Aile Destek Paketi başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları ve ödeme tarihleri neler?
Hansu İrem kimdir? İlhan İrem’in eşi Hansu İrem kaç yaşında, aslen nereli ve çocuğu var mı?
Alman gazetesinden Türkiye vurgusu: Artık dışa bağımlı bir Türkiye yok
YKS taban puanları ve başarı sıralaması: YÖK Atlas 2022 ÖSYM kılavuzu ile 2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması!
SON DAKİKA | 2023 seçimleri için 3 ayaklı strateji: Başkan Erdoğan talimat verdi!
ARKADAŞINA GÖNDER
Feneryolu Marmaray Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Marmaray Feneryolu İstasyonu'na Nasıl Gidilir, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA