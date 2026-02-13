Fenomen Enes Batur gözaltında

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarından soruşturma başlatılmıştı. İstanbul merkezli 4 ilde 22 şüpheli hakkında yaklaşık 15 gün önce düzenlenen operasyonda aralarında Hasan Can Kaya'nın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri alınmasının ardından şüpheliler Jandarma ifadeleri alındıktan sonra yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında yurtdışında olan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Enes Batur, İstanbul Havalimanı'nda Jandarma Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!