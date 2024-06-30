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Giriş Tarihi: 30.6.2024 16:13 Son Güncelleme: 30.6.2024 16:49

Fenomen Lucifer Michealson davasında karar: 7.5 yıl hapsi isteniyordu!

Sosyal medyada 2 milyon takipçisi bulunan fenomen Lucifer Michealson hakkında dolandırıcılık iddiasıyla dava açıldı. Tarzıyla dikkat çeken ve 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar hapsi istenen fenomen Lucifer hakkında karar açıklandı.

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Fenomen Lucifer Michealson davasında karar: 7.5 yıl hapsi isteniyordu!

Lucifer Michealson adıyla tanınan sosyal medyada yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan fenomen Kaan Alkan, dolandırıcılık suçuna karıştı. Göz rengi değiştirme ameliyatı olan fenomen, kendisine ameliyat konusunda danışan Maria Shirley Danieli'i dolandırdığı iddiasıyla "zincirleme dolandırıcılık" suçundan 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

GÖZ RENGİ DEĞİŞTİRME AMELİYATI BAŞINA DERT OLDU

Geçtiğimiz celselerde hakim karşısına çıkan Kaan Alkan Youtuber olduğunu aylık kazancının 50-100 bin TL arasında olduğunu söylemişti. Yurt dışında göz rengi değiştirme ameliyatı olduğunu söyleyen Alkan, suçlamaları reddetmişti.

LUCİFER'A BERAAT

Lucifer'ın "Herkes tanıyacak. Dünya tanıyacak beni" sözleriyle dikkat çekmişti. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme kararını verdi. Mahkeme, Lucifer lakaplı Kaan Alkan'ın suçu işlendiğine dair yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

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Fenomen Lucifer Michealson davasında karar: 7.5 yıl hapsi isteniyordu!
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