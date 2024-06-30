Fenomen Lucifer Michealson davasında karar: 7.5 yıl hapsi isteniyordu!

Lucifer Michealson adıyla tanınan sosyal medyada yaklaşık 2 milyon takipçisi bulunan fenomen Kaan Alkan, dolandırıcılık suçuna karıştı. Göz rengi değiştirme ameliyatı olan fenomen, kendisine ameliyat konusunda danışan Maria Shirley Danieli'i dolandırdığı iddiasıyla "zincirleme dolandırıcılık" suçundan 1.5 yıldan 7.5 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.