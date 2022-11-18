Haberler Yaşam Haberleri Fenomen Mika Raun için istenen ceza belli oldu: 100 lirayı klozete atmıştı!
Giriş Tarihi: 18.11.2022 12:46 Son Güncelleme: 18.11.2022 13:11

Fenomen Mika Raun için istenen ceza belli oldu: 100 lirayı klozete atmıştı!

Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun'un 100 liralık banknotu klozete attığı görüntülerle ilgili savcılık, yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Savcılık şüpheli fenomenin üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’e ait resim ile beraber, beyaz ay yıldızlı albayrak özelliklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletin egemenlik alameti olarak kullanılan ay yıldız işareti bulunan parayı klozete attığı gerekçesiyle 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Fenomen Mika Raun için istenen ceza belli oldu: 100 lirayı klozete atmıştı!

Mika Can Raun lakaplı sosyal medya fenomeni Mikail Can Kurnaz, 100 liralık banknotu klozete attığı görüntülerin sosyal medyada büyük tepki çekmesinin ardından gözaltına alınmıştı. Fenomen, savunmasında parayı klozete attığını kabul etmemiş, adli makamlarca yurt dışına çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

SKANDAL VİDEO ANLATILDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 21 Ekim 2022 günü Mikail Can Kurnaz'ın herkese açık kullandığı sosyal medya hesabı aracılığıyla, arka planda çalan müzik eşliğinde elinde bulunan 100 TL'lik banknotu gösterdiği, banknotu önce önüne bıraktığı, devamında ise elleriyle klozeti gösterdiği ve tekrar eline aldığı 100 TL'lik banknotu bu kez klozete doğru attığı kaydedildi. Sonrasında da sifona bastığının görüldüğü bir video yayınlandığı anlatıldı.

SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Şüpheli fenomenin savunmasına da yer verilen iddianamede, Mika Can Raun'un paylaşımların kendisine ait olduğunu, 100 TL'lik banknotu tuvalete atmadığını, yere bıraktığını, takipçileriyle etkileşim amacıyla böyle bir yaptığını söylediği belirtildi. İddianamede, videoları 1 saat sonra kaldırdığını, bugüne kadar siyasi içerikli hiçbir paylaşım yapmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini söylediği belirtildi.

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ATATÜRK'E VURGU

İddianamede şüphelinin Atatürk'ün manevi varlığına ve "Devletin Egemenlik Alameti olan Türk Bayrağına yönelik tahkir kastı ile hareket etmek suretiyle, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'e ait resim ile beraber, beyaz ay yıldızlı albayrak özelliklerini taşıyan ve Türkiye Cumhuriyeti Devletin egemenlik alameti olarak kullanılan ay yıldız işareti bulunan 100 TL'yi klozete atarak, "Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Devletin Egemenlik Alametlerini Alenen Aşağılamak" suçlarını işlediği ifade edildi.

7 YIL 6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık, fikri içtima hükümlerine göre şüphelinin ağır cezayı gerektiren suçtan cezalandırılmasının gerektiğini belirtti. İddianamede, 'Mika Can Raun'un"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret" ve "Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılamak" suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

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Fenomen Mika Raun için istenen ceza belli oldu: 100 lirayı klozete atmıştı!
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