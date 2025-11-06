Fenomen yayıncıya kesilen 7 bin TL’lik hesap büyük yankı uyandırmıştı: Bakanlıktan ceza gecikmedi!

BAKANLIK CEZA KESTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bazı basın ve sosyal medya mecralarında yer alan "İzmir'de bir seyyar boyoz satıcısının, vatandaşa 7.000 TL hesap çıkardığı" yönündeki paylaşımlar üzerine, Ticaret Bakanlığımız ekiplerince derhal inceleme başlatılmıştır. Yapılan incelemelerde, söz konusu satışın Konak ilçesinde, seyyar simit arabasıyla faaliyet gösteren bir şahsa ait işletmede gerçekleştiği tespit edilmiştir. İlgilinin akşam 20.00'den sonra bu noktada gevrek, boyoz, poğaça, börek gibi unlu mamuller ve içecek satışını yaptığı belirlenmiştir. 05 Kasım 2025 gecesi yapılan denetimde; ürünlerin fiyatlamaları ile ilgili yapılan tespitler üzerine, işletme hakkında Haksız Fiyat Tespit Tutanağı düzenlenmiş, alış-satış faturaları ile savunması istenmiştir. Ayrıca fiyatların, bağlı bulunulan esnaf odasının azami tarife fiyatlarına uygunluğu yönünden İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ne bildirim yapılmıştır. 06 Kasım 2025 tarihinde ifadesine başvurulan işyeri sahibi Baran Akçakale, olay gecesi sosyal medya fenomeni olduklarını belirttiği kişilerden ve onlara eşlik eden 50'den fazla kişiden oluşan kalabalık bir grubun saat 02.30 civarında işyerine geldiğini, canlı yayın yaparak ürün satın aldıklarını ve her birinin en az ikişer adet olmak üzere peynirli, yumurtalı, Nutellalı boyozlar istediklerini beyan etmiştir.