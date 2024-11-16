Fenomene ev sahibi davası

Ünlü sosyal medya fenomeni Atakan Özyurt, ev sahibiyle mahkemelik oldu. Atakan Özyurt 2022 yılında eşi Selen Kaldırım'la nikâh masasına oturarak evlenmişti. Dünyaevine giren çift, Göktürk'te kirada oturmaya başladı. İlerleyen süreçte ev sahibi Neval R. sözleşme devam ederken dairede kendisinin oturacağını fenomen Özyurt'a iletti. Ev sahibinin dairenin tahliye edilmesi talebine Atakan Özyurt'tan olumlu karşılık gelmedi. Taraflar arasında uzlaşma çalışmaları da sonuç vermeyince Neval R. adliye yolunu tuttu. Ev sahibi, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak Atakan Özyurt'un dairesini boşaltması için tahliye davası açtı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Atakan Özyurt, Göktürk'te oturan kiracısına açtığı tahliye davasını ise kazanmıştı.