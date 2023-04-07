Fenomenin deprem vicdansızlığına jet soruşturma

Kahramanmaraş merkezli çifte deprem felaketiyle birlikte sosyal medyada da konuyla alakalı pek çok paylaşım yapıldı. Ünlü rapçi Çakal'a olan yakınlığıyla bilinen sosyal medya fenomeni Deha Tuzcu'nun internette açtığı yayında depremzedelerle dalga geçtiği iddiaları ise savcılığa taşındı.
(Çakal ve Deha Tuzcu)
ARAMA KURTARMA SENARYOSU YAZMIŞ
Sosyal medyada binlerce takipçisi olan Deha INC lakaplı 21 yaşındaki fenomen, asrın felaketinin ilk günlerinde sosyal medya hesabında bir yayın açtı. İddiaya göre yayına depremzedeyi alarak sanki onu enkazdan kurtarıyormuş gibi davranan Tuzcu, mağdur depremzedeyle dalga geçtikten sonra yayını kapattı. Yaptığı bu vicdansızca hareketinin ardından sosyal medyada yayılan o video, herkes tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.