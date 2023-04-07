Fenomenin deprem vicdansızlığına jet soruşturma



(Çakal ve Deha Tuzcu)

ARAMA KURTARMA SENARYOSU YAZMIŞ

Sosyal medyada binlerce takipçisi olan Deha INC lakaplı 21 yaşındaki fenomen, asrın felaketinin ilk günlerinde sosyal medya hesabında bir yayın açtı. İddiaya göre yayına depremzedeyi alarak sanki onu enkazdan kurtarıyormuş gibi davranan Tuzcu, mağdur depremzedeyle dalga geçtikten sonra yayını kapattı. Yaptığı bu vicdansızca hareketinin ardından sosyal medyada yayılan o video, herkes tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.