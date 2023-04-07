Haberler Yaşam Haberleri Fenomenin deprem vicdansızlığına jet soruşturma
Giriş Tarihi: 7.4.2023 10:38 Son Güncelleme: 7.4.2023 11:34

Fenomenin deprem vicdansızlığına jet soruşturma

Sosyal medyada Deha INC adıyla yaptığı yayınla ünlenen rapçi Deha Tuzcu'nun 'deprem senaryosu' savcılığa taşındı. Asrın felaketinin ardından açtığı yayına depremzedeyi alarak sanki onu enkaz altından kurtarıyormuş gibi yaptığı ileri sürülen sosyal medya fenomeni savcılığın radarına girdi. Ünlü rapçinin videosu büyük tepki çekerken, Tuzcu hakkında depremzedelerle dalga geçtiği iddiasıyla soruşturma açıldı.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Fenomenin deprem vicdansızlığına jet soruşturma

Kahramanmaraş merkezli çifte deprem felaketiyle birlikte sosyal medyada da konuyla alakalı pek çok paylaşım yapıldı. Ünlü rapçi Çakal'a olan yakınlığıyla bilinen sosyal medya fenomeni Deha Tuzcu'nun internette açtığı yayında depremzedelerle dalga geçtiği iddiaları ise savcılığa taşındı.


(Çakal ve Deha Tuzcu)

ARAMA KURTARMA SENARYOSU YAZMIŞ

Sosyal medyada binlerce takipçisi olan Deha INC lakaplı 21 yaşındaki fenomen, asrın felaketinin ilk günlerinde sosyal medya hesabında bir yayın açtı. İddiaya göre yayına depremzedeyi alarak sanki onu enkazdan kurtarıyormuş gibi davranan Tuzcu, mağdur depremzedeyle dalga geçtikten sonra yayını kapattı. Yaptığı bu vicdansızca hareketinin ardından sosyal medyada yayılan o video, herkes tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı.

VİCDANSIZCA YAPILAN YAYINA SORUŞTURMA

Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü yayını kimin yaptığı tespit edildi. İşin altından Tuzcu çıkınca, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Savcılık, Tuzcu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan soruşturma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fenomenin deprem vicdansızlığına jet soruşturma
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA